В Інституті серця пояснили, чому Крисіна поклали у дитяче відділення

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Середа, 7 березня 2018, 14:54

Співучасника убивства журналіста В'ячеслава Веремія Юрія Крисіна 23 лютого направили до дитячого відділення Інституту серця через брак місця у дорослому.

Про це заявив директор Інституту серця Борис Тодуров, повідомляє Громадське.

"Він потрапив до нашої клініки зі скаргами на біль в серці. На той момент, це був початок тижня, в нас не було місць у дорослих палатах. І коли немає місць у дорослих палатах, ми кладемо пацієнтів у дитячі", - сказав Тодуров.

Він додав, що попередньо з Крисіним знайомий не був, його біографії не знав і попередніх домовленостей особисто з ним не мав.

За словами Тодурова, 26 лютого, одразу після візиту активістів, Юрій Крисін написав заяву про відмову від подальшого обстеження та залишив медзаклад.

Можливість домовленості Крисіна із завідувачкою дитячого відділення Іриною Аксьоновою директор коментувати відмовився. Сама Аксьонова спілкуватися з журналістами не захотіла.   

Як відомо, 26 лютого активісти та добровольці прийшли у дитяче відділення Інституту серця у Києві, де, як з'ясувалось, перебував Крисін.

Там співучасника убивства Веремія облили зеленкою.

Активісти вважають, що Крисін ліг у лікарню, щоб уникнути участі в апеляційному розгляді. 

МОЗ вимагав у керівництва Інституту серця пояснити, чому Крисін перебував у дитячому відділенні Інституту. 

22 грудня 2017 року Шевченківський райсуд Києва засудив Юрія Крисіна до 4 років позбавлення волі умовно за причетність до вбивства журналіста газети "Вести" В'ячеслава Веремія. Крисіна вважають організатором молодиків, які за гроші переслідували й били "майданівців" на початку 2014 року.  

Веремія вбили біля Михайлівської площі в Києві в ніч із 18 на 19 лютого 2014 року, у розпал сутичок із "майданівцями".

За версією слідства, безпосереднє вбивство журналіста здійснив житель Горлівки (Донецька область) Джалал Алієв.

Рішення Шевченківського райсуду оскаржує прокуратура і потерпілі.

У зв’язку з тим, що 1 березня Крисін до суду не з'явився, засідання перенесли 19 березня. Суддя також підтримав клопотання застосувати привід Крисіна.  

5 березня у Дарницькому суді слухалась справа Крисіна за звинуваченням у катуванні.

Суд відклав справу до 15 березня, а Крисіну на виході з суду влаштували "коридор ганьби".

Теми: Київ тітушки Майдан
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