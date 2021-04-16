Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Викрадення активістів Євромайдану: обвинувачений Волков отримав 9 років тюрми

П'ятниця, 16 квітня 2021, 16:50
Фото: Стас Юрченко, Ґрати

Бориспільський міськрайонний суд засудив до 9 років позбавлення волі Олександра Волкова, обвинуваченого у викраденні та вбивстві Юрія  Вербицького і викраденні Ігоря Луценка під час подій Євромайдану.

Джерело: потерпілий у справі – Ігор Луценко - у Facebook

Деталі: За словами Луценка, Волкова визнали винними у катуванні, викраденні та протидії мирним зібранням. Прокуратура висувала також звинувачення у вбивстві і створенні організованого злочинного угруповання, але це суд не підтримав.

Пряма мова: "Це - рішення першої інстанції, і вступить в силу не раніше, ніж відбудеться розгляд у апеляії. Це підсумок трирічного судового процесу, виснажливого і часом дуже неспокійного.

Нагадую, що у цій справі в СІЗО нині ще 3 людини, крім них, під судом один очно, інших два – заочно. Більшість викрадачів, а особливо з організаторів і спонсорів цього злочину, зараз ховає у себе Росія".

Передісторія:

  • У січні 2014 року у період Євромайдану Ігор Луценко і Юрій Вербицький були викрадені невідомими з території Олександрівської лікарні і вивезені за місто. Після тортур їх кинули в лісі. Вербицький від отриманих травм помер.
  • У МВС заявляли, що активні учасники викрадення Луценка і Вербицького переховуються від правосуддя у Криму, а безпосередній керівник викрадення – громадянин Неживов.
  • Бізнесмена Олександра Волкова затримали і помістили під варту за підозрою в причетності до викрадення євромайданівців у кінці липня 2017 року.

Українська правда
Теми: Євромайдантітушкисуд


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Викрадення активістів Євромайдану: обвинувачений Волков отримав 9 років тюрми

АРМА визначило управителя "труби Медведчука"

США, в разі потреби, можуть збільшити кількість своїх військових в Україні

Приватбанк скоро виставлять на продаж – голова НБУ

Зеленський: Вступ України до НАТО не можна зводити лише до реформ

У Путіна відреагували на нові санкції США

Усі новини...
Євромайдан
Перемога Революції Гідності — виклик вітчизняному правосуддю?
Справи Майдану: ДБР окреслило коло причетних до вбивств Нігояна, Жизневського і Сеника
Рада визнала Революцію Гідності одним з ключових моментів державотворення
Останні новини
17:47
Зеленський розповів про підсумки переговорів із Макроном та Меркель
17:32
Гривня на закритті міжбанку ослабла
17:31
Регулятор другий тиждень поспіль утримується від інтервенцій на міжбанку
17:31
Київ просить церкви перейти в онлайн на час Великодніх свят
17:22
доповненоУ Приватбанку і Ощадбанку відреагували на відкриття АМКУ справи щодо еквайрингу
17:21
Скільки людей та з якими скаргами звернулися до мовного омбудсмена від початку року
17:19
Уряд став ближче до угоди щодо концесії в порту "Чорноморськ"
17:18
Головний дипломат ЄС хоче відвідати лінію зіткнення на Донбасі
17:06
Курс біткоїна трохи просів на тлі обмежень центробанку Туреччини
17:01
Ескалація агресії Росії проти України матиме наслідки - глава посольства США
Усі новини...