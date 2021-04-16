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Викрадення активістів Євромайдану: обвинувачений Волков отримав 9 років тюрми

П'ятниця, 16 квітня 2021, 16:50
Викрадення активістів Євромайдану: обвинувачений Волков отримав 9 років тюрми
Фото: Стас Юрченко, Ґрати

Бориспільський міськрайонний суд засудив до 9 років позбавлення волі Олександра Волкова, обвинуваченого у викраденні та вбивстві Юрія  Вербицького і викраденні Ігоря Луценка під час подій Євромайдану.

Джерело: потерпілий у справі – Ігор Луценко - у Facebook

Деталі: За словами Луценка, Волкова визнали винними у катуванні, викраденні та протидії мирним зібранням. Прокуратура висувала також звинувачення у вбивстві і створенні організованого злочинного угруповання, але це суд не підтримав.

Пряма мова: "Це - рішення першої інстанції, і вступить в силу не раніше, ніж відбудеться розгляд у апеляії. Це підсумок трирічного судового процесу, виснажливого і часом дуже неспокійного.

Нагадую, що у цій справі в СІЗО нині ще 3 людини, крім них, під судом один очно, інших два – заочно. Більшість викрадачів, а особливо з організаторів і спонсорів цього злочину, зараз ховає у себе Росія".

Передісторія:

  • У січні 2014 року у період Євромайдану Ігор Луценко і Юрій Вербицький були викрадені невідомими з території Олександрівської лікарні і вивезені за місто. Після тортур їх кинули в лісі. Вербицький від отриманих травм помер.
  • У МВС заявляли, що активні учасники викрадення Луценка і Вербицького переховуються від правосуддя у Криму, а безпосередній керівник викрадення – громадянин Неживов.
  • Бізнесмена Олександра Волкова затримали і помістили під варту за підозрою в причетності до викрадення євромайданівців у кінці липня 2017 року.

Українська правда

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Теми: Євромайдантітушкисуд
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