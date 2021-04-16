Викрадення активістів Євромайдану: обвинувачений Волков отримав 9 років тюрми

Бориспільський міськрайонний суд засудив до 9 років позбавлення волі Олександра Волкова, обвинуваченого у викраденні та вбивстві Юрія Вербицького і викраденні Ігоря Луценка під час подій Євромайдану.

Джерело: потерпілий у справі – Ігор Луценко - у Facebook

Деталі: За словами Луценка, Волкова визнали винними у катуванні, викраденні та протидії мирним зібранням. Прокуратура висувала також звинувачення у вбивстві і створенні організованого злочинного угруповання, але це суд не підтримав.

Пряма мова: "Це - рішення першої інстанції, і вступить в силу не раніше, ніж відбудеться розгляд у апеляії. Це підсумок трирічного судового процесу, виснажливого і часом дуже неспокійного.

Нагадую, що у цій справі в СІЗО нині ще 3 людини, крім них, під судом один очно, інших два – заочно. Більшість викрадачів, а особливо з організаторів і спонсорів цього злочину, зараз ховає у себе Росія".

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