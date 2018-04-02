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Бакуліна оголосили в розшук

Понеділок, 2 квітня 2018, 21:33
Бакуліна оголосили в розшук

Національна поліція оголосила в розшук народного депутата з фракції партії "Опозиційний блок" Євгена Бакуліна, якого підозрюють у привласненні та відмиванні коштів в особливо великих розмірах.

Про це повідомляється на сайті Міністерства внутрішніх справ у розділі "Розшукувані особи".

У відомстві зазначають, що Бакулін зник 19 березня, запобіжного заходу до нього не застосовувалось.

Раніше Генпрокурор Юрій Луценко детально розповів, що саме інкримінують нардепу Євгену Бакуліну.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій повідомляв, що парламент готовий розглянути подання про притягнення Бакуліна до кримінальної відповідальності на цьому тижні.

Українська правда

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Теми: Бакулінрозшук
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