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Попри прогули в Раді Бакулін заробив понад 800 тисяч

П'ятниця, 30 березня 2018, 12:22

Народному депутату Євгену Бакуліну з листопада 2014 року апаратом Верховної Ради нараховано понад 874 тисяч гривень різних виплат. 

Про це стало відомо з листа, який оприлюднив проект "Марлін".

Як ідеться у документі, з листопада 2014 року до березня 2018 року Євгену Бакуліну нараховно 615,8 тисяч гривень на виконання депутатських повноважень; 155,5 тисяч гривень зарплати та 23,2 тисячі гривень оплатили за відпустку.

 

З 2016 року по лютий 2018 року Бакуліну компенсували проїзд Україною на 79,3 тисячі гривень.

За даними на порталі Верховної Ради, депутат Бакулін пропустив 274 засідання з 403 і далі не з’являється в парламенті. З 7 липня 2016 року він взагалі не з’явився на жодному пленарному засіданні.

За короткий період перебування у Верховній Раді Бакулін мав лише один виступ з місця, не написав жодного депутатського запиту. Подав 5 законодавчих ініціатив - одна з них стала нормативним актом.

22 січня голова ВР Андрій Парубій заявляв, що Бакулін не виходить на зв'язок, а слідству його місцеперебування невідоме.

2 лютого Юрій Луценко заявив, що ГПУ буде просити ВР притягнути екс-голову "Нафтогазу" Бакуліна до відповідальності за статтями 255 (створення організованого злочинного угрупування), 191 (розкрадання державних коштів) та іншими статтями у справі "вишок Бойко".

12 березня на регламентному комітеті парламенту адвокати Бакуліна представили довідки його лікування в Білорусі та Росії.

15 березня Верховна Рада зняла недоторканність із Бакуліна.

21 березня 2014 року Бакуліна вже арештовували за підозрою у завданні збитків державі на суму 4 млрд доларів. Однак нардеп вийшов з під варти, сплативши 10 млн грн, хоча початково розмір застави складав 1,5 млрд грн.

А вже 30 жовтня того року Євген Бакулін став депутатом ВР від "Опозиційного блоку", набравши 43% голосів на Луганщині.

"Українська правда" в Threads

Теми: БакулінВерховна Радазарплати
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