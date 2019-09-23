Суд дозволив заочне розслідування проти екс-голови "Нафтогазу" Бакуліна

Про це йдеться в ухвалі суду від 9 вересня.

В ухвалі йдеться, що він фігурує у кримінальному провадженні № 42 018 000 000 000 584 від 14 березня 2018 року.

Як повідомлялось, 15 березня 2018 року Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Євгена Бакуліна.

Його підозрюють участі у "злочинній організації Віктора Януковича", заволодінні чужим майном і замаху на заволодіння чужим майном, фінансовій оборудці, складанні фіктивних документів.

Зокрема, Бакуліну інкримінують заволодіння коштами "Нафтогазу Україна" у сумі 449 млн 963 тисячі гривень, замах на заволодіння коштами цього ПАТ у сумі 5 млрд 100 млн 36 тисяч гривень, а також підозрюють у заволодінні майном і коштами "Чорноморнафтогазу" у сумі 404 млн 374 тисячі доларів при закупівлі нафтовидобувних вишок.

Згідно з судовими матеріалами, Бакулін у червні 2016 року вилетів з Києва до Мінська. Пізніше з України виїхали його дружина і діти. 22 серпня 2019 року його оголосили в міжнародний розшук.

Нагадуємо:

Генпрокуратура розслідує заволодіння коштами "Чорноморнафтогазу" в сумі 3,2 млрд грн при покупці двох самопідйомних бурових установок. Їх нібито придбали майже в два рази дорожче: за $404,4 млн замість $210 млн.

У травні 2017 року Генпрокуратура заявила, що слідством не встановлено доказів причетності до оборудки тодішнього очільника Міністерства енергетики Юрія Бойка.

Одним з підозрюваних у справі є нардеп-втікач Євген Бакулін. Він очолював "Нафтогаз України" з березня 2010 року по березень 2014 року.

Читайте більше в матеріалі "Економічної правди" 11 друзів Бойка: хто відповість за скандальну оборудку з вишками

Економічна правда