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США звинуватили РФ і Сирію в спробах приховати сліди хіматаки в Думі

П'ятниця, 20 квітня 2018, 04:16

Влада РФ спільно з сирійським режимом перешкоджають приїзду в Думу експертів з ОЗХЗ і намагаються перешкодити розслідуванню ймовірної хіматаки.

Про це заявила представник Держдепартаменту США Гізер Нойєрт, пише DW.com.

За її словами, країни спробували очистити територію ймовірного скоєння атаки і приховати докази застосування хімзброї.

США мають у своєму розпорядженні достовірну інформацію про те, що російська влада спільно з сирійським режимом навмисно перешкоджає приїзду в Думу експертів з Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ), повідомила Нойєрт.

У свою чергу, МЗС РФ заперечує заяви про те, що Росія заважає прибуттю місії ОЗХЗ в Східну Гуту, підкресливши, що російська сторона не є "організатором цієї поїздки".

Експерти ОЗХЗ прибули в Дамаск ще 14 квітня, однак їх не пускали на територію Думи протягом декількох днів. Вони мали намір відправитися в Східну Гуту 18 квітня, проте, перенесли початок розслідування у зв'язку з тим, що вислана вперед місія щодо забезпечення безпеки ООН потрапила під обстріл.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що стрілянину почали "екстремісти", які "явно були попереджені, хто конкретно буде висуватися в цей район і з якою метою".

Як повідомлялося, 14 квітня командування сирійської урядової армії оголосило про встановлення повного контролю над Східною Гутою.

Фахівці ОЗХЗ мають намір розслідувати ймовірну хімічну атаку, яку, як припускається, сирійський уряд здійснив у Східній Гуті 7 квітня.

За даними гуманітарних організацій, в ніч на 7 квітня вертоліт скинув бочкову бомбу з хімікатами над сирійським містом Дума. Більшість постраждалих мирних жителів - жінки і діти, відзначають активісти. За інформацією з різних джерел загинули від 40 до 70 осіб і більше 500 звернулися по медичну допомогу.

Теми: СиріяРосіяСША
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