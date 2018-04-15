Сирійська урядова армія заявила про встановлення контролю над Східною Гутою

Командування сирійської урядової армії 14 квітня оголосило про встановлення повного контролю над Східною Гутою – передмістям Дамаска, яке кілька років перебувало під контролем повстанських угруповань.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на державні ЗМІ.

Заяву Міноборони Сирії підтвердили і російські військові.

Бійці збройного угруповання "Джейш-аль-Іслам" і члени їхніх сімей залишили Думу, яка була останнім контрольованим повстанцями містом Східної Гути, і вирушили на північ країни.

7 квітня у місті Дума, яке контролювали повстанці, здійснили масштабну хімічну атаку, внаслідок якої загинули щонайменше 150 людей, а загалом постраждали понад 1000 людей.

У ніч на 12 квітня російський офіцер повідомив, що урядові війська Сирії нібито встановили контроль над містом Дума.

Як повідомлялось, Рада Безпеки ООН не ухвалила внесену Росією резолюцію про засудження удару по Сирії силами США, Великобританії і Франції.

"За" резолюцію в ході екстреного засідання РБ ООН, скликаного за ініціативою Росії, проголосували лише 3 з 15 членів - Росія, Китай і Болівія. 8 країн проголосували проти, ще 3 утрималися.

В ніч на 14 квітня США, Франція і Великобританія завдали ударів у Сирії по військовому об'єкту поблизу м.Хомс у відповідь на застосування президентом Сирії Башаром Асадом хімічної зброї проти цивільних осіб. Удар було спрямовано на ймовірне місце виробництва елементів хімічної зброї.

За даними сирійського державного телебачення, внаслідок авіаударів поранень зазнали троє цивільних осіб.

Президент РФ Володимир Путін звинуватив США у посиленні гуманітарної катастрофи в Сирії і заявив, що РФ скликає екстрене засідання Радбезу ООН "для обговорення агресивних дій США та їх союзників".

14 квітня на офіційному сайті МЗС Франції оприлюднили доповідь про ймовірне застосування хімічної зброї у Думі 7 квітня. Звіт базується на технічному аналізі інформації з відкритих джерел і розсекречених відомостях, отриманих французькими службами.

В ЄС заявили, що готові розглянути нові санкції проти влади Сирії через застосування хімічної зброї.

Канцлер ФРН Ангела Меркель зазначила, що уряд Німеччини підтримує дії США, Великої Британії та Франції, які завдали ракетного удару по цілях у Сирії.

Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей висловила упевненість, що ракетні удари по Сирії були як правильними, так і законними заходами проти сирійського уряду, а також що удари у Сирії стримають тих, хто використовує хімречовини на вулицях Британії.