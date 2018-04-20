США обвинили РФ и Сирию в попытках скрыть следы химатаки в Думе

Власти РФ совместно с сирийским режимом препятствуют приезду в Думу экспертов из ОЗХО и пытаются помешать расследованию предполагаемой химатаки.

Об этом заявила представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт, пишет DW.com.

По ее словам, страны попытались очистить территорию вероятного совершения атаки и скрыть доказательства применения химоружия.

США располагают достоверной информацией о том, что российские власти совместно с сирийским режимом намеренно препятствуют приезду в Думу экспертов из Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), сообщила Нойерт.

В свою очередь, МИД РФ отрицает заявления о том, что Россия мешает прибытию миссии ОЗХО в Восточную Гуту, подчеркнув, что российская сторона не является "организатором этой поездки".

Эксперты ОЗХО прибыли в Дамаск еще 14 апреля, однако их не пускали на территорию Думы в течение нескольких дней. Они намеревались отправиться в Восточную Гуту 18 апреля, однако, перенесли начало расследования в связи с тем, что высланная вперед миссия по обеспечению безопасности ООН попала под обстрел.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что стрельбу начали "экстремисты", которые "явно были предупреждены, кто конкретно будет выдвигаться в этот район и с какой целью".

Как сообщалось, 14 апреля командование сирийской правительственной армии объявило об установлении полного контроля над Восточной Гутой.

Специалисты ОЗХО намерены расследовать предполагаемую химическую атаку, которую, как предполагается, сирийское правительство осуществило в Восточной Гуте 7 апреля.

По данным гуманитарных организаций, в ночь на 7 апреля вертолет сбросил бочковую бомбу с химикатами над сирийским городом Дума. Большинство пострадавших мирных жителей - женщины и дети, отмечают активисты. По информации из разных источников погибли от 40 до 70 человек и более 500 обратились за медицинской помощью.