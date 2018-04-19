Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) 18 квітня вирішила відкласти початок розслідування щодо ймовірної хіматаки в сирійському місті Дума через несприятливу ситуацію з безпекою.

Про це повідомляє DW.com.

"В одній із двох позицій, які відвідали офіцери Департаменту безпеки ООН, команда потрапила під вогонь зі стрілецької зброї, також стався вибух", - заявив генеральний директор ОЗХЗ Ахмет Узюмджу.

Він не зазначив, хто саме відкрив вогонь по місії ООН.

Голова ОЗХЗ наголосив, що дозволить проведення розслідування лише за умови встановлення безпечної ситуації, і якщо інспектори отримають безперешкодний доступ до потрібних місць.

"Цей інцидент знову підкреслює надзвичайно нестабільну ситуацію, в якій місія має працювати, і ризики для безпеки, які постають перед нашими співробітниками", - зазначив Узюмджу.

Експерти організації прибули до Дамаска у суботу, 14 квітня, але змогли потрапити в Думу лише 17 квітня.

Західні країни закинули сирійському уряду і РФ, яка його підтримує, навмисне затягування процесу. У Москві закиди відкинули, пояснивши затримку прибуття експертів хиткою ситуацією з безпекою.

В ніч на 14 квітня США, Франція і Великобританія завдали ударів у Сирії по військовому об'єкту поблизу м.Хомс у відповідь на застосування президентом Сирії Башаром Асадом хімічної зброї проти цивільних осіб. Удар було спрямовано на ймовірне місце виробництва елементів хімічної зброї.

Президент РФ Володимир Путін звинуватив США у посиленні гуманітарної катастрофи в Сирії і заявив, що РФ скликає екстрене засідання Радбезу ООН "для обговорення агресивних дій США та їх союзників".

Однак ввечері 14 квітня РБ ООН відкинув внесену Росією резолюцію про засудження удару по Сирії силами США, Великобританії і Франції.

Разом з тим МЗС Франції оприлюднило доповідь про ймовірне застосування хімічної зброї у Думі 7 квітня. Звіт базується на технічному аналізі інформації з відкритих джерел і розсекречених відомостях, отриманих французькими службами.

В ЄС заявили, що готові розглянути нові санкції проти влади Сирії через застосування хімічної зброї.