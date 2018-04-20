У Києві після відео у соцмережі звільнили водія маршрутки

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П'ятниця, 20 квітня 2018, 11:50

У столиці після публікації відео у соціальній мережі звільнили водія маршрутки, який віз пасажирів на червоне світло.

Про це у Facebook повідомив директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Сергій Симонов.

"Водія 445 маршруту, який віз пасажирів та проїхав на червоне світло, звільнено", - йдеться в повідомленні.

Як повідомили "Українській правді" у прес-службі Симонова, водія звільнили після публікації запису порушення ПДР з відеореєстратора у одному з пабліків у Facebook.

"Було опубліковане відео. Водій записав на відео реєстратор порушення, виклав його у соцмережу. Після цього Департамент звернувся до перевізника, щоб провели перевірку. Факт порушення підтвердився. Водія звільнили", - повідомили у прес-службі.

У Департаменті також наголосили, що посилять контроль за перевізниками, щоб вони не ризикували здоров'ям та життям людей.

Раніше повідомлялося, що Кабмін вивчає доцільність скасування жовтого сигналу світлофора у зв'язку з тим, що останні резонансні ДТП були пов’язані саме з проїздом на жовте світло.

Українська правда
Теми: Київ
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