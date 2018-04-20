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В Киеве после видео в соцсети уволили водителя маршрутки

Пятница, 20 апреля 2018, 11:50

В столице после публикации видео в социальной сети уволили водителя маршрутки, который вез пассажиров на красный свет.

Об этом в Facebook сообщил директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Сергей Симонов.

"Водитель 445 маршрута, который вез пассажиров и проехал на красный свет, уволен", - говорится в сообщении.

Как сообщили "Украинской правде" в пресс-службе Симонова, водителя уволили после публикации записи нарушения ПДД с видеорегистратора в одном из пабликов в Facebook.

"Было опубликовано видео. Водитель записал на видеорегистратор нарушение, выложил его в соцсеть. После этого Департамент обратился к перевозчику, чтобы провели проверку. Факт нарушения подтвердился. Водителя уволили", - сообщили в пресс-службе.

В Департаменте также отметили, что усилят контроль за перевозчиками, чтобы они не рисковали здоровьем и жизнью людей.

Ранее сообщалось, что Кабмин изучает целесообразность отмены желтого сигнала светофора в связи с тем, что последние резонансные ДТП были связаны именно с проездом на желтый свет.

Украинская правда
Темы: Киев
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