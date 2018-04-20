ГПУ отримає з Кіпру матеріали щодо екс-чиновників

Кіпр надасть українським правоохоронцям матеріали, що можуть допомогти у розслідуваннях щодо колишніх високопосадовців.

Про це повідомив заступник генерального прокурора Євген Єнін у Facebook після зустрічі з з міністром юстиції та генеральним прокурором Кіпру.

"Невдовзі Генпрокуратура України отримає від Кіпру чергову порцію матеріалів міжнародно-правової допомоги в рамках проваджень щодо колишніх екс-високопосадовців та їхніх "гаманців", – написав він.

У вересні 2016 року генпрокурор Юрій Луценко зустрічався з кіпрським колегою Костасом Клерідісом – вони говорили про співпрацю у протидії корупції та відмиванню коштів, зокрема щодо злочинів колишніх високопосадовцями України та їхнього оточення.

Тоді вибухнув скандал через те, що в робочих зустрічах Луценка на Кіпрі брав участь неформальний куратор фракції БПП Олександр Грановський.

У ГПУ підтвердили, що Грановський був на одній з зустрічей з прокуратурою Кіпру, хоча не входив до складу офіційної делегації. Єнін запевняв, що візит Грановського держбюджету нічого не коштував.

"За його участю ми з'ясовували в кіпрських колег деталі наданої ним інформації стосовно низки українських народних депутатів, які підозрюються нами в наявності у них компаній, прямо або опосередковано зареєстрованих на території Кіпру", – казав він.

Грановський заявляв, що зміг прискорити зустріч Луценка й Клерідіса, а сам полетів на Кіпр із генпрокурором, щоб допомогти йому інформацією й порадою.

У Генпрокуратурі Кіпру заперечили, що Грановський сприяв зустрічі генпрокурорів.