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ГПУ получит с Кипра материалы в отношении экс-чиновников

Пятница, 20 апреля 2018, 12:11

Кипр предоставит украинским правоохранителям материалы, которые могут помочь в расследованиях в отношении бывших чиновников.

Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Евгений Енин в Facebook после встречи с министром юстиции и генеральным прокурором Кипра.

"Вскоре Генпрокуратура Украины получит от Кипра очередную порцию материалов международно-правовой помощи в рамках производств в отношении бывших экс-чиновников и их "кошельков", – написал он.

 

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган уточнила "Украинской правде", что больше информации о договоренностях с кипрскими властями ГПУ предоставит позже, так как делегация еще на Кипре.

А детализировать информацию о материалах, которые Кипр передал ранее, она пока не смогла.

 
Енин договаривается с Генпрокуратурой Кипра

В сентябре 2016 года генпрокурор Юрий Луценко встречался с кипрским коллегой Костасом Клеридисом – они говорили о сотрудничестве в противодействии коррупции и отмыванию средств, в частности о преступлениях бывших высокопоставленными Украины и их окружения.

Тогда разразился скандал из-за того, что в рабочих встречах Луценко на Кипре участвовал неформальный куратор фракции БПП Александр Грановский.

В ГПУ подтвердили, что Грановский был на одной из встреч с прокуратурой Кипра, хотя не входил в состав официальной делегации. Енин уверял, что визит Грановского госбюджету ничего не стоил.

"При его участии мы выясняли у кипрских коллег детали предоставленной им информации по ряду украинских народных депутатов, которые подозреваются нами в наличии у них компаний, прямо или косвенно зарегистрированных на территории Кипра", – говорил он.

Грановский заявлял, что смог ускорить встречу Луценко и Клеридиса, а сам полетел на Кипр с генпрокурором, чтобы помочь ему информацией и советом.

В Генпрокуратуре Кипра опровергали, что Грановский способствовал встрече генпрокуроров.

Алена Рощенко, УП
Темы: ГенпрокуратураКипр
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