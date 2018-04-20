ГПУ получит с Кипра материалы в отношении экс-чиновников

Кипр предоставит украинским правоохранителям материалы, которые могут помочь в расследованиях в отношении бывших чиновников.

Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Евгений Енин в Facebook после встречи с министром юстиции и генеральным прокурором Кипра.



"Вскоре Генпрокуратура Украины получит от Кипра очередную порцию материалов международно-правовой помощи в рамках производств в отношении бывших экс-чиновников и их "кошельков", – написал он.

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган уточнила "Украинской правде", что больше информации о договоренностях с кипрскими властями ГПУ предоставит позже, так как делегация еще на Кипре.



А детализировать информацию о материалах, которые Кипр передал ранее, она пока не смогла.

Енин договаривается с Генпрокуратурой Кипра

В сентябре 2016 года генпрокурор Юрий Луценко встречался с кипрским коллегой Костасом Клеридисом – они говорили о сотрудничестве в противодействии коррупции и отмыванию средств, в частности о преступлениях бывших высокопоставленными Украины и их окружения.



Тогда разразился скандал из-за того, что в рабочих встречах Луценко на Кипре участвовал неформальный куратор фракции БПП Александр Грановский.



В ГПУ подтвердили, что Грановский был на одной из встреч с прокуратурой Кипра, хотя не входил в состав официальной делегации. Енин уверял, что визит Грановского госбюджету ничего не стоил.



"При его участии мы выясняли у кипрских коллег детали предоставленной им информации по ряду украинских народных депутатов, которые подозреваются нами в наличии у них компаний, прямо или косвенно зарегистрированных на территории Кипра", – говорил он.



Грановский заявлял, что смог ускорить встречу Луценко и Клеридиса, а сам полетел на Кипр с генпрокурором, чтобы помочь ему информацией и советом.



В Генпрокуратуре Кипра опровергали, что Грановский способствовал встрече генпрокуроров.