У РФ кажуть, що у США був свій "Новічок"

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П'ятниця, 20 квітня 2018, 12:32

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що речовина, яка була використана при отруєнні колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії, була на озброєнні в США.

Про це він заявив в інтерв'ю агентству РІА "Новости".

За його словами, так званий "Новічок" придумала не Росія.

"Так, у нас були розробки, і один з розробників - цей (Віл - ред) Мірзаянов. Він іммігрував, виїхав до Сполучених Штатів, опублікував цю формулу ", - сказав Лавров.

"Ця речовина була запатентована, і була на озброєнні або в користуванні знаходилося різних інститутів, біологічних і хімічних, армії Сполучених Штатів", - додав він.

Глава російського МЗС додав, що ця речовина виробляється "елементарно" при наявності формули.

Як повідомлялося, 14 квітня глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що, за інформацією дослідницької лабораторії в Шпіці (Швейцарія), при отруєнні Сергія і Юлії Скрипалів було використано речовину BZ, яка перебувала на озброєнні США, Великобританії та інших країн НАТО.

Лабораторія в Шпіці Швейцарського федерального інституту з ядерного, біологічного та хімічного захисту не сумнівається у висновках британської лабораторії Портон Даун про те, що Сергія і Юлію Скрипалів отруїли речовиною "Новічок".

12 квітня Організація із заборони хімічної зброї підтвердила висновки Британії щодо отруєння в Солсбері.

Раніше британська лабораторія в Портон Дауні ідентифікувала отруйну речовину як "Новічок".

Британська розвідка вважає, що речовина "Новічок" була виготовлена на російській військовій дослідницькій базі у Саратовській області.

Росія заперечує причетність до отруєння родини Скрипалів у Великій Британії та стверджує, що "Новічок" на її території ніколи не виготовляли.

Україська правда
Теми: Росія США
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