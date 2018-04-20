В РФ говорят, что у США был свой "Новичок"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что вещество, использованное при отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, состояло на вооружении в США.

Об этом он заявил в интервью агентству РИА "Новости".

По его словам, так называемый "Новичок" придумала не Россия.

"Да, у нас были разработки, и один из разработчиков — этот (Вил - ред) Мирзаянов. Он иммигрировал, уехал в Соединенные Штаты, опубликовал эту формулу", - сказал Лавров.

"Это вещество было запатентовано, состояло на вооружении или в пользовании находилось различных институтов, биологических и химических, армии Соединенных Штатов", - добавил он.

Глава российского МИД добавил, что это вещество производится "элементарно" при наличии формулы.

Как сообщалось, 14 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что, по информации исследовательской лаборатории в Шпице (Швейцария), при отравлении Сергея и Юлии Скрипалей было использовано вещество BZ, которое находилась на вооружении США, Великобритании и других стран НАТО.

Лаборатория в Шпице Швейцарского федерального института по ядерной, биологической и химической защите не сомневается в выводах британской лаборатории Портон Даун о том, что Сергея и Юлию Скрипалей отравили веществом "Новичок".

12 апреля Организация по запрещению химического оружия подтвердила выводы Британии об отравлении в Солсбери.

Британская разведка считает, что вещество "Новичок" было изготовлено ​​на российской военной исследовательской базе в Саратовской области.

Россия отрицает причастность к отравлению семьи Скрипалей в Великобритании и утверждает, что "Новичок" на ее территории никогда не изготавливали.