Найєм: Президент хоче створити ручне бюро фінбезпеки

Президент Петро Порошенко планує створити Національне бюро фінансової безпеки, яке буде підзвітне лише голові держави.

Про це у п'ятницю заявив з трибуни Верховної Ради нардеп від фракції "Блок Петра Порошенка" Мустафа Найєм.

За його словами, раніше до парламенту надійшов проект закону №8157 авторства Ніни Южаніної, який був визначений, як невідкладний до розгляду, але щодо нього надійшло багато негативних висновків від Міністерства фінансів, Нацполіції, генпрокуратури, а також від послів країн G-7.

"Головне застереження по цьому законопроекту полягає у тому, що це бюро створюється, як ще одна служба безпеки України, яка буде підзвітна і підпорядковуватися лише президенту", - сказав Найєм.

Він зазначив, що голову цього органу буде призначати комісія, а звільнити зможе одноосібно президент, який також одноосібно приймає рішення чи задоволений він звітом керівника зазначеного органу чи ні.

Також нардеп додав, що за його даними головою цього органу планується призначити безпосередньо автора закону Южаніну.

"Голова причина, чому ми виступаємо проти створення цього органу, у тому, що він не усуває проблему для бізнесу, на який зараз тиснуть правоохоронні органи. Зокрема, цей документ не скасовує департаменти у СБУ, Нацполіції, Мінфінансів, які тиснуть на бізнес сьогодні", - сказав Найєм.

"По-друге, у підслідності цього органу буде одна із статей, яка відноситься до Національного антикорупційного бюро. Згідно з нашими міжнародними зобов'язаннями, в рамках договору з МВФ, цей орган має бути цивільним органом у підпорядкуванні уряду, а не президента або когось іншого", - зазначив він.

"На жаль, цей орган створюється з метою надати президенту ще одні важелі впливу на бізнес", - сказав депутат.

За його словами, необхідно не допустити створення саме такого бюро і тому закликав колег відхилити законопроект Южаніної.

Найєм зазначив, що у раді є ще три альтернативних проекти, на базі яких можна створити новий закон для створення якісного органу, який буде підпорядковуватися уряду та парламенту.