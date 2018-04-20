Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Найем: Президент хочет создать ручное бюро финбезопасности

Пятница, 20 апреля 2018, 13:31

Президент Петр Порошенко планирует создать Национальное бюро финансовой безопасности, которое будет подотчетно только главе государства.

Об этом в пятницу заявил с трибуны Верховной Рады нардеп от фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найем.

По его словам, ранее в парламент поступил проект закона №8157 авторства Нины Южанина, который был определен, как неотложный к рассмотрению, но к нему поступило много негативных выводов Министерства финансов, Нацполиции, Генпрокуратуры, а также от послов стран G-7.

"Главное предостережение по этому законопроекту заключается в том, что это бюро создается, как еще одна служба безопасности Украины, которая будет подотчетна и подчиняться только президенту", - сказал Найем.

Он отметил, что глава этого органа будет назначать комиссия, а уволить сможет единолично президент, также единолично он будет принимать решение доволен ли он отчетом руководителя указанного органа или нет.

Также нардеп добавил, что по его данным главой этого бюро планируется назначить непосредственно автора закона Южанину.

"Главная причина, почему мы выступаем против создания этого органа, в том, что он не устраняет проблему для бизнеса, на который сейчас давят правоохранительные органы. В частности, этот документ не отменяет департаменты в СБУ, Нацполиции, Минфинансов, которые давят на бизнес сегодня", - сказал Найем.

"Во-вторых, в подследственности этого органа будет одна из статей, которая относится к Национальному антикоррупционному бюро. Согласно нашим международным обязательствам, в рамках договора с МВФ, этот орган должен быть гражданским органом в подчинении правительства, а не президента или кого-то другого", - отметил он.

"К сожалению, этот орган создается с целью предоставить президенту еще одни рычаги влияния на бизнес", - сказал депутат.

По его словам, необходимо не допустить создания именно такого бюро и поэтому призвал коллег отклонить законопроект Южаниной.

Найем отметил, что в Раде есть еще три альтернативных проекта, на базе которых можно создать новый закон для создания качественного органа, который будет подчиняться правительству и парламенту.

Яна Миланова, УП
Темы: ПорошенкопрезидентВерховная РадаНайембизнес
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Порошенко
Найем об оскорблениях "порохоботов" в сети: "Порошенко должен понести за это политическую ответственность"
Александр Мартыненко: как руководят президенты, роль Ермака, политика за кулисами
Украина и ее "если бы"
Последние новости
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
Все новости...
Реклама: