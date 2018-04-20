Найем: Президент хочет создать ручное бюро финбезопасности

Президент Петр Порошенко планирует создать Национальное бюро финансовой безопасности, которое будет подотчетно только главе государства.

Об этом в пятницу заявил с трибуны Верховной Рады нардеп от фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найем.

По его словам, ранее в парламент поступил проект закона №8157 авторства Нины Южанина, который был определен, как неотложный к рассмотрению, но к нему поступило много негативных выводов Министерства финансов, Нацполиции, Генпрокуратуры, а также от послов стран G-7.

"Главное предостережение по этому законопроекту заключается в том, что это бюро создается, как еще одна служба безопасности Украины, которая будет подотчетна и подчиняться только президенту", - сказал Найем.

Он отметил, что глава этого органа будет назначать комиссия, а уволить сможет единолично президент, также единолично он будет принимать решение доволен ли он отчетом руководителя указанного органа или нет.

Также нардеп добавил, что по его данным главой этого бюро планируется назначить непосредственно автора закона Южанину.

"Главная причина, почему мы выступаем против создания этого органа, в том, что он не устраняет проблему для бизнеса, на который сейчас давят правоохранительные органы. В частности, этот документ не отменяет департаменты в СБУ, Нацполиции, Минфинансов, которые давят на бизнес сегодня", - сказал Найем.

"Во-вторых, в подследственности этого органа будет одна из статей, которая относится к Национальному антикоррупционному бюро. Согласно нашим международным обязательствам, в рамках договора с МВФ, этот орган должен быть гражданским органом в подчинении правительства, а не президента или кого-то другого", - отметил он.

"К сожалению, этот орган создается с целью предоставить президенту еще одни рычаги влияния на бизнес", - сказал депутат.

По его словам, необходимо не допустить создания именно такого бюро и поэтому призвал коллег отклонить законопроект Южаниной.

Найем отметил, что в Раде есть еще три альтернативных проекта, на базе которых можно создать новый закон для создания качественного органа, который будет подчиняться правительству и парламенту.