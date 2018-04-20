Луценко розповів про нові епізоди у "справі 2 травня"

Генпрокурор Юрій Луценко заявив про завершення розслідування кількох нових епізодів щодо учасників подій "2 травня" в Одесі, які можуть об'єднати з основною справою.

Про це він сказав на брифінгу в Одесі у п'ятницю, відповідаючи на запитання щодо стану розслідування подій 2 травня, зокрема, факту виправдання підозрюваних у цій справі у 2017 році.

"Минулого року був такий неприємний факт. Вважаю, що Одеса, а тим більше ступінь трагедії 2 травня, заслуговує на законне судове встановлення подій", - сказав очільник ГПУ.

За його словами, рішення минулого року було хибним, тому прокурори направили справу на повторне судове слідство у судовому процесі, який зараз відбувається у Миколаєві.

"Також паралельно ще декілька нових епізодів щодо учасників тих трагічних подій завершено і я не виключаю, що вони будуть направлені до Миколаєва для об'єднання із основною справою", - сказав Луценко.

Він висловив співчуття усім, хто пережив цю трагедію і зазначив, що у нього у кабінеті, у зоні відпочинку, є три картини з його улюбленими містами - Львовом, Києвом та Одесою.

"Це мої улюблені міста. І єдине, чим я можу відплатити Одесі, це справедливим і об'єктивним рішення щодо цієї трагедії. Інакше її не можна вважати пройденою", - зазначив Генпрокурор.

Він звернувся до одеситів з тим, щоб 2 травня стало днем пам'яті і закликав до "цивілізованої, людської" поведінки без політики у ці дні.

Раніше повідомлялося, що у вересні 2017 року міський суд Чорноморська визнав невинуватими звинувачених у справі про події 2 травня 2014 року в частині подій на Грецькій площі Одеси.

Колегія суддів на чолі з Філіппом Журавлем повністю виправдала 20 антимайданівців, звинувачених в організації та участі в масових заворушеннях.

Як повідомлялося, 2 травня 2014 року в Одесі в ході масових заворушень загинули 48 осіб і понад 200 отримали поранення. Більшість загинули під час пожежі в Будинку профспілок.

Правоохоронні органи відкрили близько десятка кримінальних проваджень щодо різних фактів. Найбільш резонансна – справа про події на Грецькій площі, де сталися перші сутички між проросійськими й проукраїнськими активістами.