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Луценко рассказал о новых эпизодах по "делу 2 мая"

Пятница, 20 апреля 2018, 15:09

Генпрокурор Юрий Луценко заявил о завершении расследования нескольких новых эпизодов в отношении участников событий "2 мая" в Одессе, которые могут объединить с основным делом.

Об этом он сказал на брифинге в Одессе в пятницу, отвечая на вопрос о состоянии расследования событий 2 мая, в частности, факта оправдания подозреваемых по этому делу в 2017 году.

"В прошлом году был такой неприятный факт. Считаю, что Одесса, а тем более степень трагедии 2 мая, заслуживает на законное судебное установление событий", - сказал глава ГПУ.

По его словам, решение в прошлом году было ложным, потому прокуроры направили дело на повторное судебное следствие в судебном процессе, которое сейчас происходит в Николаеве.

"Также параллельно еще несколько новых эпизодов в отношении участников тех трагических событий завершено и я не исключаю, что они будут направлены в Николаев для объединения с основным делом", - сказал Луценко.

Он выразил соболезнования всем, кто пережил эту трагедию и отметил, что у него в кабинете, в зоне отдыха, есть три картины с его любимыми городами - Львовом, Киевом и Одессой.

"Это мои любимые города. И единственное, чем я могу оплатить Одессе, это справедливым и объективным решением относительно этой трагедии. Иначе ее нельзя считать пройденной", - отметил генпрокурор.

Он обратился к одесситам с тем, чтобы 2 мая стало днем ​​памяти и призвал к "цивилизованному, человеческому" поведению без политики в эти дни.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2017 года городской суд Черноморская признал невиновными обвиняемых по делу о событиях 2 мая 2014 в части событий на Греческой площади Одессы.

Коллегия судей во главе с Филиппом Журавлем полностью оправдала 20 антимайдановцев, обвиняемых в организации и участии в массовых беспорядках.

Как сообщалось, 2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек и более 200 получили ранения. Большинство погибли во время пожара в Доме профсоюзов.

Правоохранительные органы открыли около десятка уголовных производств, касающихся разных фактов. Наиболее резонансное из них – дело о событиях на Греческой площади, где произошли первые столкновения между пророссийскими и проукраинскими активистами.

Яна Миланова, УП
Темы: ГенпрокуратураЛуценкоОдесса
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