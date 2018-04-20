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Хомутиннік назвав можливих кандидатів у президенти від партії

П'ятниця, 20 квітня 2018, 16:32
Хомутиннік назвав можливих кандидатів у президенти від партії

Партія "Відродження" визначилася з потенційними кандидатами на майбутніх виборах президента.

Таке рішення прийняли на VII з’їзді партії 20 квітня, повідомляє сайт політсили.

Голова політради партії Віталій Хомутиннік заявив, що "Відродження" братиме участь у найближчих президентських і парламентських виборах.

"Серед гідних потенційних кандидатів можу відзначити нашого главу партії Віктора Бондаря, який працював і губернатором, і міністром інфраструктури, має великий досвід в політичній діяльності, а також мера Харкова Геннадія Кернеса", – сказав він.

Він також оголосив про відкритий праймеріз в найближчі 6 місяців. За його підсумками, партія визначить, хто буде її кандидатом в президенти.

Сам Хомутиннік заявив, що не братиме участі в президентській гонці. 

19 квітня прем’єр-міністр Володимир Гройсман повідомив про намір брати участь у чергових виборах до Верховної Ради.

Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що не бачить дійсного президента Петра Порошенка єдиним кандидатом від коаліції.

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Українська правда
Теми: виборипрезидентпартії
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