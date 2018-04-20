Хомутынник назвал возможных кандидатов в президенты от партии

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Пятница, 20 апреля 2018, 16:32

Партия "Возрождение" определилась с потенциальными кандидатами на предстоящих выборах президента.

Такое решение было принято на VII съезде партии 20 апреля, сообщает сайт политсилы.

Глава политсовета партии Виталий Хомутынник заявил, что "Возрождение" будет участвовать в ближайших президентских и парламентских выборах.

"Среди достойных потенциальных кандидатов могу отметить нашего главу партии Виктора Бондаря, который работал и губернатором, и министром инфраструктуры, который имеет большой опыт в политической деятельности, а также мэра Харькова Геннадия Кернеса", - сказал он.

Он также объявил об открытом праймеризе в ближайшие 6 месяцев. По его итогам, партия определит, кто будет ее кандидатом в президенты.

Сам Хомутынник заявил, что не будет участвовать в президентской гонке.

19 апреля премьер-министр Владимир Гройсман сообщил о намерении участвовать в очередных выборах в Верховную Раду.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что не видит действующего президента Петра Порошенко единым кандидатом от коалиции.

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Украинская правда
Темы: виборы президент партии
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