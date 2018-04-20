Порошенко пропонує позбавляти громадянства кримчан, які ходять на вибори РФ

Президент Петро Порошенко пропонує дозволити припиняти громадянство України жителів анексованого Росією Криму, які беруть участь у російських виборах.



Про це йдеться в законопроекті №8297, внесеному до парламенту в статусі невідкладного.



Згідно пропонованих змін, отримання російського громадянства жителями Криму в результаті протиправних дій окупаційної адміністрації (російських державних органів і підконтрольних самопроголошених органів, що узурпували владу) не буде вважатися добровільним.



В то той же час підставою для втрати громадянства України стане "використання виборчого або іншого права, наданого іноземним громадянством або виконання обов'язків, покладених іноземним громадянством, що підтверджується даними публічних реєстрів або офіційних видань і сайтів державних органів або органів місцевого самоврядування іноземної держави".



Як пояснили Українській правді в адмністрації президента, вказані зміни не стосуються виключно кримчан, а усіх громадян України, які мають паспорт іноземної держави.



Крім цього підставою для втрати українського громадянства буде використання при в'їзді/виїзді а також на території України іноземного паспорта, що зафіксує державна прикордонна служба або інший держорган.

Серед новел законопроекту міститься також пункт, що громадянство України за територіальним походженням не зможуть отримати особи, які вчинили злочин проти людства чи здійснювали геноцид, засуджені в Україні за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину (до погашення або зняття судимості) з урахуванням рівня загрози для національної безпеки держави.

Або ж люди, які вчинили на території іншої держави діяння, визнані законодавством України тяжким або особливо тяжким злочином.

"Ця умова не поширюється на іноземців чи осіб без громадянства, які перебувають у шлюбі з громадянином України понад три роки, і на іноземців чи осіб без громадянства, які перебували з громадянином України понад три роки у шлюбі, що припинився внаслідок його смерті", – вказано в документі.

У липні 2017 року Державна дума Росії прийняла в другому читанні законопроект про позбавлення громадянства терористів, в якому також передбачили присягу громадянина РФ і особливий порядок видачі російських паспортів громадянам України.

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