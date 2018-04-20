Порошенко предлагает лишать гражданства крымчан, которые ходят на выборы РФ

Президент Петр Порошенко предлагает разрешить прекращать гражданство Украины жителей аннексированного Россией Крыма, участвующих в российских выборах.



Об этом говорится в законопроекте №8297, внесенном в парламент в статусе неотложного.



Согласно предлагаемым изменениям, получение российского гражданства жителями Крыма в результате противоправных действий оккупационной администрации (российских государственных органов и подконтрольных самопровозглашенных органов, которые узурпировали власть) не будет считаться добровольным.



В то же время основанием для утраты гражданства Украины станет "использование избирательного или иного права, предоставленного иностранным гражданством или выполнение обязанностей, возложенных иностранным гражданством, что подтверждается данными публичных реестров или официальных изданий и сайтов государственных органов или органов местного самоуправления иностранного государства".



Как объяснили Украинской правде в администрации президента, указанные изменения не касаются исключительно крымчан, а всех граждан Украины, которые имеют паспорт иностранного государства.

Кроме этого основанием для потери украинского гражданства будет использование при въезде/выезде, а также на территории Украины иностранного паспорта, что зафиксирует государственная пограничная служба или другой госорган.



Среди новелл законопроекта содержится пункт, что гражданство Украины по территориальному происхождению не смогут получить лица, совершившие преступление против человечества или осуществлявшие геноцид, осужденные в Украине за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления (до погашения или снятия судимости) с учетом уровня угрозы для национальной безопасности государства.



Или же люди, которые совершили на территории другого государства деяния, признаваемые законодательством Украины тяжким или особо тяжким преступлением.



"Это условие не распространяется на иностранцев или лиц без гражданства, которые находятся в браке с гражданином Украины более трех лет, и на иностранцев или лиц без гражданства, которые находились с гражданином Украины более трех лет в браке, который прекратился вследствие его смерти", – указано в документе.

В июле 2017 года Государственная дума России приняла во втором чтении законопроект о лишении гражданства террористов, в котором также предусмотрели присягу гражданина РФ и особый порядок выдачи российских паспортов гражданам Украины.

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