Британська поліція визначила ключових підозрюваних у "справі Скрипаля" - ЗМІ

Британська поліція визначила головних підозрюваних у справі про отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

Про це повідомляє The Telegraph.

За інформацією газети, контртерористичний підрозділ Скотланд-Ярду працює над вибудовуванням кримінальної справи проти осіб, які, за даними поліції, перебувають в РФ.

"Незважаючи на те, що розслідування, як очікується, триватиме ще кілька місяців, в останні дні в ньому був здійснений серйозний прорив, який дозволив визначити коло основних підозрюваних", - пише видання.

The Telegraph зазначає, що поліції вдалося визначити конкретні імена після вивчення польотних листів, записів з камер відеоспостереження і перевірки автомобільних номерів.

"Скотланд-Ярд визнає, що будь-яка спроба допитати і тим більше притягти підозрюваних до кримінальної відповідальності зустріне перешкоди з боку Москви і призведе до ще більшого охолодження між країнами", - підкреслює газета.

Юлію Скрипаль разом з батьком знайшли непритомними у британському містечку Солсбері 4 березня. Британія стверджує, що вони були отруєні нервово-паралітичною речовиною "Новічок", виготовленою в Росії.

Майже місяць Скрипалі перебували у критичному стані в госпіталі. Здоров’я Юлії покращилось швидше, незабаром з критичного стану вийшов Сергій Скрипаль.

Раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що речовина, яка була використана при отруєнні колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії, була на озброєнні в США.

Як повідомлялося, 14 квітня глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що, за інформацією дослідницької лабораторії в Шпіці (Швейцарія), при отруєнні Сергія і Юлії Скрипалів було використано речовину BZ, яка перебувала на озброєнні США, Великобританії та інших країн НАТО.

Лабораторія в Шпіці Швейцарського федерального інституту з ядерного, біологічного та хімічного захисту не сумнівається у висновках британської лабораторії Портон Даун про те, що Сергія і Юлію Скрипалів отруїли речовиною "Новічок".

12 квітня Організація із заборони хімічної зброї підтвердила висновки Британії щодо отруєння в Солсбері.

Раніше британська лабораторія в Портон Дауні ідентифікувала отруйну речовину як "Новічок".

Британська розвідка вважає, що речовина "Новічок" була виготовлена на російській військовій дослідницькій базі у Саратовській області.

Росія заперечує причетність до отруєння родини Скрипалів у Великій Британії та стверджує, що "Новічок" на її території ніколи не виготовляли.