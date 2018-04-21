Чубаров прокоментував ідею позбавлення громадянства за участь у "виборах" в Криму

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що законопроект про позбавлення громадянства жителів анексованого РФ Криму, які беруть участь у російських виборах, необхідно доопрацювати.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Деякі нові положення, запропоновані у проекті, зокрема, щодо питань, які можуть слугувати підставами для втрати громадянства України, викличуть обґрунтоване обурення у жителів тимчасово окупованого Криму.

Йдеться про те, що підставами для втрати громадянства можуть стати дії, вчинені людиною внаслідок примусу з боку окупантів. Наприклад, обов'язковий призов російськими окупантами молодої людини, що проживає в Криму, на строкову службу.

Або участь під страхом звільнення з роботи в незаконних виборах, що проводяться російською окупаційною владою", - підкреслив Чубаров.

Водночас він наголосив, що не варто впадати у відчай і "розганяти зраду".

"Упевнений, що при розгляді даного законопроекту в Комітетах і на сесії ВР усі запропоновані норми будуть приведені у відповідність з принциповими підходами держави, визначеними в чинному Законі України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України", - зазначив Чубаров.

"У роботі Комітету ВР України з прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин, який визначено головним при розгляді даного законопроекту, практикується широка участь правозахисників і представників громадських організацій", - додав голова Меджлісу.

Як повідомлялося, президент Петро Порошенко вніс до парламенту законопроект, згідно з яким отримання російського громадянства жителями Криму в результаті протиправних дій окупаційної адміністрації (російських державних органів і підконтрольних самопроголошених органів, узурпували владу) не буде вважатися добровільним.

