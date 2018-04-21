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Чубаров прокомментировал идею лишения гражданства за участие в "выборах" в Крыму

Суббота, 21 апреля 2018, 03:45
Чубаров прокомментировал идею лишения гражданства за участие в выборах в Крыму

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что законопроект о лишении гражданства жителей аннексированного РФ Крыма, участвующих в российских выборах, необходимо доработать.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Некоторые новые положения, предложенные в проекте, в частности, по вопросам, которые могут служить основаниями для потери гражданства Украины, вызовут обоснованное возмущение у жителей временно оккупированного Крыма.

Речь идет о том, что основаниями для утраты гражданства могут стать действия, совершенные человеком в результате принуждения со стороны оккупантов. Например, обязательный призыв российскими оккупантами молодого человека, проживающего в Крыму, на срочную службу.

Или участие под страхом увольнения с работы в незаконных выборах, проводимых российской оккупационной властью", - подчеркнул Чубаров.

В то же время он отметил, что не стоит отчаиваться и "разгонять зраду".

"Уверен, что при рассмотрении данного законопроекта в комитетах и ​​на сессии ВР все предложенные нормы будут приведены в соответствие с принципиальными подходами государства, определенными в действующем Законе Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины", - отметил Чубаров.

"В работе Комитета ВР Украины по правам человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений, который определен главным при рассмотрении данного законопроекта, практикуется широкое участие правозащитников и представителей общественных организаций", - добавил глава Меджлиса.

Как сообщаось, президент Петр Порошенко зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, согласно которому  получение российского гражданства жителями Крыма в результате противоправных действий оккупационной администрации (российских государственных органов и подконтрольных самопровозглашенных органов, узурпировали власть) не будет считаться добровольным.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КрымгражданствозаконодательствовиборыЧубаров
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