США, Китай та Японія відреагували на заяву Кім Чен Ина про ядерні випробування

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Субота, 21 квітня 2018, 09:58

США, Китай, Південна Корея і Японія відреагували на заяву лідера КНДР Кім Чен Ина про намір "заморозити" ядерні випробування.

Президент США Дональд Трамп у своєму Твіттері, зокрема, назвав таку заяву лідера КНДР "прогресом".

"Це дуже хороша новина для Північної Кореї і світу, великий прогрес! Чекаю з нетерпінням нашого саміту", - заявив Трамп.

"Китай вітає рішення Північної Кореї про припинення ядерних випробувань і запуску міжконтинентальних ракет", - повідомляє AFP. У повідомленні уточнюється, що головний союзник Пхеньяна при цьому заявив, що таке рішення КНДР сприятиме денуклеаризації у регіоні.

Південна Корея також привітала рішення Кім Чен Ина, заявивши, що воно є "значним прогресом у справі денуклеаризації Корейського півострова".

У свою чергу у Міністерстві оборони Японії заявили, що не задоволені обіцянками КНДР і мають намір "продовжити тиск" на Пхеньян.

Раніше Yonhap з посиланням на Центральне телеграфне агентство Кореї повідомило, що лідер КНДР Кім Чен Ин оголосив про замороження ядерних і ракетних випробувань та закриття ядерного випробувального полігону.

США і Північна Корея ведуть прямі переговори про організацію зустрічі Дональда Трампа з лідером КНДР Кім Чен Ином. За словами Трампа, для проведення зустрічі розглядаються п'ять різних місць, а відбудеться вона в кінці травня або на початку червня.

Українська правда
Теми: КНДР ядерна зброя США Японія Китай
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