США, Китай та Японія відреагували на заяву Кім Чен Ина про ядерні випробування

США, Китай, Південна Корея і Японія відреагували на заяву лідера КНДР Кім Чен Ина про намір "заморозити" ядерні випробування.

Президент США Дональд Трамп у своєму Твіттері, зокрема, назвав таку заяву лідера КНДР "прогресом".

"Це дуже хороша новина для Північної Кореї і світу, великий прогрес! Чекаю з нетерпінням нашого саміту", - заявив Трамп.

North Korea has agreed to suspend all Nuclear Tests and close up a major test site. This is very good news for North Korea and the World - big progress! Look forward to our Summit. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 20, 2018

A message from Kim Jong Un: “North Korea will stop nuclear tests and launches of intercontinental ballistic missiles.”

Also will “Shut down a nuclear test site in the country’s Northern Side to prove the vow to suspend nuclear tests.” Progress being made for all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 21, 2018

"Китай вітає рішення Північної Кореї про припинення ядерних випробувань і запуску міжконтинентальних ракет", - повідомляє AFP. У повідомленні уточнюється, що головний союзник Пхеньяна при цьому заявив, що таке рішення КНДР сприятиме денуклеаризації у регіоні.

Південна Корея також привітала рішення Кім Чен Ина, заявивши, що воно є "значним прогресом у справі денуклеаризації Корейського півострова".

#UPDATE South Korea welcomes the decision by the North's leader Kim Jong Un to cease its testing of nuclear weapons and ballistic missiles, saying the decision is "meaningful progress for the denuclearisation of the Korean Peninsula" — AFP news agency (@AFP) April 21, 2018

У свою чергу у Міністерстві оборони Японії заявили, що не задоволені обіцянками КНДР і мають намір "продовжити тиск" на Пхеньян.

#UPDATE Japan is not satisfied with North Korea's pledge to halt nuclear tests and intercontinental missile launches, its defence minister says, warning Tokyo will continue to put maximum pressure on Pyongyang — AFP news agency (@AFP) April 21, 2018

Раніше Yonhap з посиланням на Центральне телеграфне агентство Кореї повідомило, що лідер КНДР Кім Чен Ин оголосив про замороження ядерних і ракетних випробувань та закриття ядерного випробувального полігону.

США і Північна Корея ведуть прямі переговори про організацію зустрічі Дональда Трампа з лідером КНДР Кім Чен Ином. За словами Трампа, для проведення зустрічі розглядаються п'ять різних місць, а відбудеться вона в кінці травня або на початку червня.