США, Китай и Япония отреагировали на заявление Ким Чен Ына о ядерных испытаниях

США, Китай, Южная Корея и Япония отреагировали на заявление лидера КНДР Ким Чен Ына о намерении "заморозить" ядерные испытания.

Президент США Дональд Трамп в своем Твиттере, в частности, назвал такое заявление лидера КНДР "прогрессом".

"Это очень хорошая новость для Северной Кореи и мира, большой прогресс! Жду с нетерпением нашего саммита", - заявил Трамп.

North Korea has agreed to suspend all Nuclear Tests and close up a major test site. This is very good news for North Korea and the World - big progress! Look forward to our Summit. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 20, 2018

A message from Kim Jong Un: “North Korea will stop nuclear tests and launches of intercontinental ballistic missiles.”

Also will “Shut down a nuclear test site in the country’s Northern Side to prove the vow to suspend nuclear tests.” Progress being made for all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 21, 2018

"Китай приветствует решение Северной Кореи о прекращении ядерных испытаний и запуске межконтинентальных ракет", - сообщает AFP. В сообщении уточняется, что главный союзник Пхеньяна при этом заявил, что такое решение КНДР будет способствовать денуклеаризации в регионе.

Южная Корея также поприветствовала решение Ким Чен Ына, заявив, что оно является "значимым прогрессом в деле денуклеаризации Корейского полуострова".

#UPDATE South Korea welcomes the decision by the North's leader Kim Jong Un to cease its testing of nuclear weapons and ballistic missiles, saying the decision is "meaningful progress for the denuclearisation of the Korean Peninsula" — AFP news agency (@AFP) April 21, 2018

В свою очередь в Минобороны Японии заявили, что не удовлетворены обещаниями КНДР и намерены "продолжать давление" на Пхеньян.

#UPDATE Japan is not satisfied with North Korea's pledge to halt nuclear tests and intercontinental missile launches, its defence minister says, warning Tokyo will continue to put maximum pressure on Pyongyang — AFP news agency (@AFP) April 21, 2018

Ранее Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что лидер КНДР Ким Чен Ын объявил о замораживании ядерных и ракетных испытаний и закрытии ядерного испытательного полигона.

США и Северная Корея ведут прямые переговоры об организации встречи Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном. По словам Трампа, для проведения встречи рассматриваются пять различных мест, а состоится она в конце мая или в начале июня.