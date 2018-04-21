У МЗС стурбовані станом здоров'я Балуха
У МЗС України висловили занепокоєння станом здоров'я українського активіста Володимира Балуха, незаконно засудженого в анексованому Криму.
Про це 21 квітня заявила речниця Міністерства закордонних справ Мар'яна Беца.
"Стурбовані станом здоров'я політв'язня Балуха. Разом з партнерами будемо посилювати тиск на РФ щодо його звільнення", - зазначила вона.
Раніше у "Кримській правозахисній групі" заявили, що до Балуха, який голодує з 19 березня і відмовляється припиняти голодування, не пускають медиків.
Згодом стало відомо, що адміністрація СІЗО Сімферополя ухвалила рішення перемістити Балуха в карцер "за порушення правил внутрішнього розпорядку".
ФСБ Росії затримала Балуха у грудні 2016 року під приводом того, що на горищі його будинку знайшли 90 патронів і кілька тротилових шашок.
Захист Балуха і правозахисники заявляли, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію: на його подвір’ї майорів прапор України.
Проте "суд" в анексованому Росією Криму визнав Балуха винним у зберіганні боєприпасів і присудив йому 3 роки і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також штраф у розмірі 10 тисяч рублів (близько 4,6 тисячі гривень).
Проти Балуха порушили ще одну справу за заявою начальника ізолятора тимчасового тримання в селищі Роздольне Валерія Ткаченка про нібито побиття. Сам Балух і його захист заявляли, що це Ткаченко напав на нього.
19 березня "суд" обрав для Балуха запобіжний захід у цій справі у вигляді тримання під вартою до 19 червня 2018 року.