У МЗС стурбовані станом здоров'я Балуха

У МЗС України висловили занепокоєння станом здоров'я українського активіста Володимира Балуха, незаконно засудженого в анексованому Криму.

Про це 21 квітня заявила речниця Міністерства закордонних справ Мар'яна Беца.

"Стурбовані станом здоров'я політв'язня Балуха. Разом з партнерами будемо посилювати тиск на РФ щодо його звільнення", - зазначила вона.

Раніше у "Кримській правозахисній групі" заявили, що до Балуха, який голодує з 19 березня і відмовляється припиняти голодування, не пускають медиків.

Згодом стало відомо, що адміністрація СІЗО Сімферополя ухвалила рішення перемістити Балуха в карцер "за порушення правил внутрішнього розпорядку".

ФСБ Росії затримала Балуха у грудні 2016 року під приводом того, що на горищі його будинку знайшли 90 патронів і кілька тротилових шашок.

Захист Балуха і правозахисники заявляли, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію: на його подвір’ї майорів прапор України.

Проте "суд" в анексованому Росією Криму визнав Балуха винним у зберіганні боєприпасів і присудив йому 3 роки і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також штраф у розмірі 10 тисяч рублів (близько 4,6 тисячі гривень).

Проти Балуха порушили ще одну справу за заявою начальника ізолятора тимчасового тримання в селищі Роздольне Валерія Ткаченка про нібито побиття. Сам Балух і його захист заявляли, що це Ткаченко напав на нього.

19 березня "суд" обрав для Балуха запобіжний захід у цій справі у вигляді тримання під вартою до 19 червня 2018 року.