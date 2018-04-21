В МИД обеспокоены состоянием здоровья Балуха

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Суббота, 21 апреля 2018, 11:09

В МИД Украины выразили обеспокоенность состоянием здоровья украинского активиста Владимира Балуха, незаконно осужденного в аннексированном Крыму.

Об этом 21 апреля заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Марьяна Беца.

"Обеспокоены состоянием здоровья политзаключенного В. Балуха. Вместе с партнерами будем усиливать давление на РФ для его освобождения", - отметила она.

Ранее в "Крымской правозащитной группе" заявляли, что к Балуху, который голодает с 19 марта и отказывается прекращать  голодовкуне пускают медиков.

Позже стало известно, что администрация СИЗО Симферополя приняла решение переместить Балуха в карцер "за нарушение правил внутреннего распорядка".

ФСБ России задержала Балуха в декабря 2016 года под предлогом того, что на чердаке его дома нашли 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Защита Балуха и правозащитники заявляли, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию: в его дворе развевался флаг Украины.

Однако "суд" в аннексированном Россией Крыму признал Балуха виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 тысяч рублей (порядка 4,6 тысячи гривен).

Против Балуха возбудили еще одно дело по заявлению начальника изолятора временного содержания в поселке Раздольное Валерия Ткаченко о якобы избиении. Сам Балух и его защита заявляли, что это Ткаченко напал на него.

19 марта Раздольненский райсуд избрал для Балуха меру пресечения по этому делу в виде содержания под стражей до 19 июня 2018 года.

Темы: политзаключенные Крым МИД
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