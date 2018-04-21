Угорщина роздала на Закарпатті понад 100 тисяч паспортів – МЗС

За різними даними, у тому числі угорськими, на Закарпатті видано понад 100 тисяч угорських паспортів.

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив заступник міністра закордонних справ Василь Боднар.

За його словами, ці паспорти видавалися в основному до моменту отримання Україною безвізового режиму і привабливість цього паспорта була практичною.

"Можна було безпроблемно перетинати кордон, влаштовуватися на роботу в Угорщині або й далі", - зазначив Боднар.

Заступник міністра висловив упевненість, що чимало людей з угорськими паспортами виїхали на роботу в інші країни ЄС.

"За різними оцінками, від 30-ти до 40 тисяч працездатних українських громадян угорського походження виїхали в інші держави Європи. Фактично і Угорщина, і Україна їх втратили… Поїхали туди, де більші зарплати. А зараз зарплати у тій же Словаччині, в певних районах, чи в Австрії, чи в Німеччині значно вищі, ніж в Угорщині", - додав він.

Як повідомлялося, 19 квітня президент Петро Порошенко вніс до парламенту як невідкладний законопроект, яким пропонується припиняти громадянство України тих осіб, які брали участь у виборах до державних органів та органів місцевого самоврядування іноземних держав.

Як пояснили "Українській правді" в Адміністрації президента, вказані зміни стосуються не тільки кримчан, а усіх громадян України, які мають паспорт іноземної держави.

8 квітня пройшли вибори до парламенту Угорщини, на яких перемогу здобула правляча партія "Фідес" Віктора Орбана.

Джерело УП в Берегівській райдержадміністрації повідомило, що за найскромнішими оцінками в угорських виборах взяли участь до 30 тисяч жителів Закарпаття - близько 2,5% всіх закарпатців або 25% місцевих угорців.

Водночас генеральний консул Угорщини в Ужгороді Йожеф Бугайло повідомив, що для голосування на 3-х угорських спецдільницях, які діяли в Україні 8 квітня, загалом зареєструвалося 2713 осіб, і явка на них у цей день склала 86%.

Європейська правда