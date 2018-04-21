Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Угорщина роздала на Закарпатті понад 100 тисяч паспортів – МЗС

Субота, 21 квітня 2018, 13:57
Угорщина роздала на Закарпатті понад 100 тисяч паспортів – МЗС

За різними даними, у тому числі угорськими, на Закарпатті видано понад 100 тисяч угорських паспортів.

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив заступник міністра закордонних справ Василь Боднар.

За його словами, ці паспорти видавалися в основному до моменту отримання Україною безвізового режиму і привабливість цього паспорта була практичною.

"Можна було безпроблемно перетинати кордон, влаштовуватися на роботу в Угорщині або й далі", - зазначив Боднар.

Заступник міністра висловив упевненість, що чимало людей з угорськими паспортами виїхали на роботу в інші країни ЄС.

"За різними оцінками, від 30-ти до 40 тисяч працездатних українських громадян угорського походження виїхали в інші держави Європи. Фактично і Угорщина, і Україна їх втратили… Поїхали туди, де більші зарплати. А зараз зарплати у тій же Словаччині, в певних районах, чи в Австрії, чи в Німеччині значно вищі, ніж в Угорщині", - додав він.

Як повідомлялося, 19 квітня президент Петро Порошенко вніс до парламенту як невідкладний законопроект, яким пропонується припиняти громадянство України тих осіб, які брали участь у виборах до державних органів та органів місцевого самоврядування іноземних держав.

Як пояснили "Українській правді" в Адміністрації президента, вказані зміни стосуються не тільки кримчан, а усіх громадян України, які мають паспорт іноземної держави.

8 квітня пройшли вибори до парламенту Угорщини, на яких перемогу здобула правляча партія "Фідес" Віктора Орбана.

Джерело УП в Берегівській райдержадміністрації повідомило, що за найскромнішими оцінками в угорських виборах взяли участь до 30 тисяч жителів Закарпаття - близько 2,5% всіх закарпатців або 25% місцевих угорців.

Водночас генеральний консул Угорщини в Ужгороді Йожеф Бугайло повідомив, що для голосування на 3-х угорських спецдільницях, які діяли в Україні 8 квітня, загалом зареєструвалося 2713 осіб, і явка на них у цей день склала 86%.

Європейська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: УгорщинаМЗС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Усі новини...
Угорщина
Орбан: Угорщина не буде виконувати рішення ЄС щодо мігрантів
ЄС вказав на недоліки з верховенством права в Польщі та Угорщині
Угорщина прийняла російського міністра, хоче "тримати канали зв'язку відкритими"
Останні новини
19:53
Атака на "Київстар" не вплинула на роботу Helsi
19:51
Умєров заявив, що звільнення Залужного не планується
19:49
відеоУ Києві врятували лисицю, яка залізла на 8-й поверх недобудови
19:30
Huawei у 2024 році почне будувати у Франції свій перший європейський завод – ЗМІ
19:23
На фронті відбулось 73 зіткнення, окупанти намагались наступати на 6 напрямках – Генштаб
19:17
Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України
19:12
У Messenger тепер можна редагувати повідомлення, але час на це обмежений
19:11
Зеленський розповів про "дружню й відверту" розмову із сенаторами США
19:10
Повітряні сили повідомляють про ударні БпЛА на півдні
19:07
Єврокомісія схвалила план використання заморожених активів РФ на користь України
Усі новини...
Реклама: