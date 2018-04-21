Венгрия раздала на Закарпатье более 100 тысяч паспортов - МИД

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Суббота, 21 апреля 2018, 13:57

По разным данным, в том числе венгерским, на Закарпатье выдано более 100 тысяч венгерских паспортов.

Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар.

По его словам, эти паспорта выдавались в основном до момента получения Украиной безвизового режима и привлекательность этого паспорта была практичной.

"Можно было беспроблемно пересекать границу, устраиваться на работу в Венгрии или дальше", - отметил Боднар.

Заместитель министра выразил уверенность, что многие с венгерскими паспортами выехали на работу в другие страны ЕС.

"По разным оценкам, от 30 до 40 тысяч трудоспособных украинских граждан венгерского происхождения выехали в другие государства Европы. Фактически и Венгрия, и Украина их потеряли ... Поехали туда, где большие зарплаты. А сейчас зарплаты в той же Словакии, в определенных районах или в Австрии, или в Германии значительно выше, чем в Венгрии", - добавил он.

Европейская правда

Темы: Венгрия МИД
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