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Венгрия раздала на Закарпатье более 100 тысяч паспортов - МИД

Суббота, 21 апреля 2018, 13:57
Венгрия раздала на Закарпатье более 100 тысяч паспортов - МИД

По разным данным, в том числе венгерским, на Закарпатье выдано более 100 тысяч венгерских паспортов.

Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар.

По его словам, эти паспорта выдавались в основном до момента получения Украиной безвизового режима и привлекательность этого паспорта была практичной.

"Можно было беспроблемно пересекать границу, устраиваться на работу в Венгрии или дальше", - отметил Боднар.

Заместитель министра выразил уверенность, что многие с венгерскими паспортами выехали на работу в другие страны ЕС.

"По разным оценкам, от 30 до 40 тысяч трудоспособных украинских граждан венгерского происхождения выехали в другие государства Европы. Фактически и Венгрия, и Украина их потеряли ... Поехали туда, где большие зарплаты. А сейчас зарплаты в той же Словакии, в определенных районах или в Австрии, или в Германии значительно выше, чем в Венгрии", - добавил он.

Как сообщалось, 19 апреля президент Петр Порошенко внес в парламент как неотложный законопроект, которым предлагается прекращать гражданство Украины лиц, которые участвовали в выборах в государственные органы и органы местного самоуправления иностранных государств.

Как объяснили "Украинской правде" в Администрации президента, указанные изменения касаются не только крымчан, а всех граждан Украины, которые имеют паспорт иностранного государства.

8 апреля прошли выборы в парламент Венгрии, на которых победу одержала правящая партия "Фидес" Виктора Орбана.

Источник УП в Береговской райгосадминистрации сообщил, что по самым скромным оценкам в венгерских выборах приняли участие до 30 000 жителей Закарпатья - около 2,5% всех закарпатцев или 25% местных венгров.

В то же время генеральный консул Венгрии в Ужгороде Йожеф Бугайло сообщил, что для голосования на 3-х венгерских спецучастках, которые действовали в Украине 8 апреля, в общем зарегистрировалось 2713 человек, и явка на них в этот день составила 86%.

Европейская правда

Темы: ВенгрияМИД
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