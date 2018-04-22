Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ОБСЄ встановить пункт спостереження біля ДФС – МінТОТ

Неділя, 22 квітня 2018, 11:51

ОБСЄ планує встановити пункт спостереження біля Донецької фільтрувальної станції.

Про це повідомляє міністерство з питань тимчасово окупованих територій у Twitter.

"ОБСЄ планує виставити пункт спостереження з боку горлівської траси, який стежитиме за ситуацією з 9.00 до 16.00 щоденно", - йдеться в повідомленні.

Міністерство також зазначає, що, за інформацією КП "Вода Донбасу", відновлення роботи ДФС заплановано на 22 квітня.

Як повідомлялося, 17 квітня співробітники ДФС потрапили під обстріл, п'ятеро людей отримали поранення, один з них у важкому стані.

18 квітня ДФС припинила роботу, залишивши без водопостачання частину окупованого Донецька кілька населених пунктів поблизу Донецька.

Українська правда
Теми: ОБСЄДонбас
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Усі новини...
ОБСЄ
Парламентська асамблея ОБСЄ назвала РФ державою-спонсором тероризму
Кулеба вітає звіт ОБСЄ щодо викрадення Росією українських дітей: потужні докази
Росія відмовилась платити внески до Парламентської асамблеї ОБСЄ
Останні новини
19:53
Атака на "Київстар" не вплинула на роботу Helsi
19:51
Умєров заявив, що звільнення Залужного не планується
19:49
відеоУ Києві врятували лисицю, яка залізла на 8-й поверх недобудови
19:30
Huawei у 2024 році почне будувати у Франції свій перший європейський завод – ЗМІ
19:23
На фронті відбулось 73 зіткнення, окупанти намагались наступати на 6 напрямках – Генштаб
19:17
Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України
19:12
У Messenger тепер можна редагувати повідомлення, але час на це обмежений
19:11
Зеленський розповів про "дружню й відверту" розмову із сенаторами США
19:10
Повітряні сили повідомляють про ударні БпЛА на півдні
19:07
Єврокомісія схвалила план використання заморожених активів РФ на користь України
Усі новини...
Реклама: