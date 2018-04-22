ОБСЄ встановить пункт спостереження біля ДФС – МінТОТ

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Неділя, 22 квітня 2018, 11:51

ОБСЄ планує встановити пункт спостереження біля Донецької фільтрувальної станції.

Про це повідомляє міністерство з питань тимчасово окупованих територій у Twitter.

"ОБСЄ планує виставити пункт спостереження з боку горлівської траси, який стежитиме за ситуацією з 9.00 до 16.00 щоденно", - йдеться в повідомленні.

Міністерство також зазначає, що, за інформацією КП "Вода Донбасу", відновлення роботи ДФС заплановано на 22 квітня.

Як повідомлялося, 17 квітня співробітники ДФС потрапили під обстріл, п'ятеро людей отримали поранення, один з них у важкому стані.

18 квітня ДФС припинила роботу, залишивши без водопостачання частину окупованого Донецька кілька населених пунктів поблизу Донецька.

Українська правда
Теми: ОБСЄ Донбас
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