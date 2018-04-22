ОБСЕ установит пункт наблюдения возле ДФС - МинТОТ

ОБСЕ планирует установить пункт наблюдения возле Донецкой фильтровальной станции.

Об этом сообщает министерство по вопросам временно оккупированных территорий в Twitter.

За інформацією КП #Вода_Донбасу відновлення роботи Донецької фільтрувальної станції (#ДФС) заплановано на 22.04. #ОБСЄ планує виставити пункт спостереження з боку горлівської траси, який стежитиме за ситуацією з 9.00 до 16.00 щоденно. — МТОТ (@mtot_gov_ua) April 21, 2018

"ОБСЕ планирует выставить пункт наблюдения со стороны горловской трассы, который будет следить за ситуацией с 9.00 до 16.00 ежедневно", - говорится в сообщении.

Министерство также отмечает, что, по информации КП "Вода Донбасса", возобновление работы ДФС запланировано на 22 апреля.

Как сообщалось, 17 апреля сотрудники ДФС попали под обстрел, пять человек получили ранения, один из них в тяжелом состоянии.

18 апреля ДФС прекратила работу, оставив без водоснабжения несколько населенных пунктов вблизи Донецка.