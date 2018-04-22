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Протести у Єревані: Затримано 277 учасників, мітинги тривають

Неділя, 22 квітня 2018, 21:47
Протести у Єревані: Затримано 277 учасників, мітинги тривають

У Єревані в ході протестних акцій, які тривають десятий день, поліція затримала вже 277 осіб.

Як повідомляє місцеве видання News.am з посиланням на заяви поліції, інформація про кількість затриманих - за станом на 19:30.

Раніше повідомлялося про 228 затриманих.

За даними МОЗ Вірменії, частина громадян, які постраждали в ході мітингів виписані з лікарень Єревана після отримання медичної допомоги, ще четверо постраждалих залишаються у медзакладах, один з них був доставлений 22 квітня.

"Стан двох постраждалих медики оцінюють як задовільний, двох інших-середньої тяжкості", - повідомили в МОЗ.

У неділю у столиці Вірменії тривають мітинги проти призначення на посаду прем'єра Сержа Саргсяна: на площі Республіки стартував мітинг ініціативи "Мій крок", під час якого присутнім зачитали послання затриманого лідера протестного руху Нікола Пашиняна. На площі зібралося кілька тисяч протестувальників, учасники виступали перед присутніми з імпровізованої сцени. 

 
 
 

Пашинян заявив, що боротьбу має бути продовжено незалежно від його присутності.

"Завтра маєте зуміти самоорганізуватися, в жодному якому разі не йти на зіткнення, обходити можливі місця сутичок з поліцією, вночі не залишатися на вулиці", - йдеться у зверненні.

Мітингувальники наголошують, що акції будуть починатися кожен день о 8:15 і триватимуть, поки Серж Саргсян не відступить.

Також повідомляється, що депутат парламентської фракції "Вихід" Арам Саркісян зустрівся із затриманими депутатами Араратом Мірзояном і Сасуном Мікаеляном, але йому не вдалося зустрітися з лідером протестного руху Ніколою Пашіняном.

"Мене запевнили, що з ним все добре, умови нормальні", - повідомив Саркісян.

Нагадаємо, 22 квітня після зустрічі прем'єр-міністра Вірменії Сержа Саргсяна і депутата Нікола Пашиняна поліція застосувала силу проти демонстрантів на проспекті Арцаха, використавши спецзасоби - димові шашки - і піддала приводу депутатів фракції "Вихід" Нікола Пашиняна, Сасуна Мікаєляна і Арарата Мірзояна.

Згодом стало відомо, що усіх троьох затримано.

Акції протесту у Єревані проти Сержа Саргсяна тривають з 13 квітня: учасники акцій періодично проводять мітинги, ходи, перекривають вулиці, намагаються перешкодити роботі державних органів.

21 квітня Саргсян закликав опозиційного депутата і організатора протестів Нікола Пашиняна до діалогу. Той у свою чергу відповів, що готовий обговорювати лише питання відставки Саргсяна з посади глави уряду. 

"Українська правда" у Threads

Теми: Вірменіямітингиопозиція
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