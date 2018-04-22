Протесты в Ереване: Задержаны 277 участников, митинги продолжаются
В Ереване в ходе протестных акций, которые продолжаются десятый день, полицией задержаны уже 277 человек.
Как сообщает местное издание News.am со ссылкой на заявления полиции, информация о количестве задержанных - по состоянию на 19:30.
Ранее сообщалось о 228 задержанных.
По данным МОЗ Армении, часть граждан, пострадавших в ходе митингов выписаны из больниц Еревана после получения медицинской помощи, еще четверо пострадавших остаются в медучерждениях, один из них был доставлен 22 апреля.
"Состояние двух пострадавших медики оценивают как удовлетворительное, двух других- средней тяжести", - сообщили в МОЗ.
"Завтра должны суметь самоорганизоваться, ни в коем случае не идти на столкновения, обходить возможные места сстычек с полицией, ночью не оставаться на улице", - отмечается в его обращении.
Митингующие отмечают, что акции будут начинаться каждый день в 8:15 и продолжаться, пока Серж Саргсян не отступит.
Также сообщается, что депутат парламентской фракции "Выход" Арам Саркисян встретился с задержанными депутатами Араратом Мирзояном и Сасуном Микаэляном, но ему не удалось встретиться с лидером протестного движения Николом Пашиняном.
"Меня заверили, что с ним все хорошо, условия нормальные", - сообщил Саркисян.
#Armenia __ fuerzas de seguridad detienen a decenas de personas en #Erevan que participan desde hace días en protestas contra el ex-Pte Sarkisian.— Ernesto Collazo (@ErnestoSuidry) April 22, 2018
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Imponente la partecipazione alle proteste ad #Erevan questa sera. pic.twitter.com/N3PfURAu9d— Marco Bordoni (@bordoni_saker) April 22, 2018
Напомним, 22 апреля после встречи премьер-министра Армении Сержа Саргсяна и депутата Никола Пашиняна полиция применила силу в отношении демонстрантов на проспекте Арцаха, использовав спецсредства - дымовые шашки - и подвергла приводу депутатов фракции "Выход" Никола Пашиняна, Сасуна Микаеляна и Арарата Мирзояна.
Позже стало известно, что все трое - задержаны.
Акции протеста в Ереване против Сержа Саргсяна продолжаются с 13 апреля: участники акций периодически проводят митинги, шествия, перекрывают улицы, пытаются помешать работе госорганов.
21 апреля Саргсян призвал оппозиционного депутата и организатора протестов Никола Пашиняна к диалогу. Тот в свою очередь ответил, что готов обсуждать только вопрос отставки Саргсяна с поста главы правительства.