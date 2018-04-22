Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Протесты в Ереване: Задержаны 277 участников, митинги продолжаются

Воскресенье, 22 апреля 2018, 21:47
Протесты в Ереване: Задержаны 277 участников, митинги продолжаются

В Ереване в ходе протестных акций, которые продолжаются десятый день, полицией задержаны уже 277 человек.

Как сообщает местное издание News.am со ссылкой на заявления полиции, информация о количестве задержанных - по состоянию на 19:30. 

Ранее сообщалось о 228 задержанных.

По данным МОЗ Армении, часть граждан, пострадавших в ходе митингов выписаны из больниц Еревана после получения медицинской помощи, еще четверо пострадавших остаются в медучерждениях, один из них был доставлен 22 апреля. 

"Состояние двух пострадавших медики оценивают как удовлетворительное, двух других- средней тяжести", - сообщили в МОЗ. 

"Завтра должны суметь самоорганизоваться, ни в коем случае не идти на столкновения, обходить возможные места сстычек с полицией, ночью не оставаться на улице", - отмечается в его обращении. 

Митингующие отмечают, что акции будут начинаться каждый день в 8:15 и продолжаться, пока Серж Саргсян не отступит

Также сообщается, что депутат парламентской фракции "Выход" Арам Саркисян встретился с задержанными депутатами Араратом Мирзояном и Сасуном Микаэляном, но ему не удалось встретиться с лидером протестного движения Николом Пашиняном.

"Меня заверили, что с ним все хорошо, условия нормальные", - сообщил Саркисян. 

Напомним, 22 апреля после встречи премьер-министра Армении Сержа Саргсяна и депутата Никола Пашиняна полиция применила силу в отношении демонстрантов на проспекте Арцаха, использовав спецсредства - дымовые шашки - и подвергла приводу депутатов фракции "Выход" Никола Пашиняна, Сасуна Микаеляна и Арарата Мирзояна.

Позже стало известно, что все трое - задержаны.

Акции протеста в Ереване против Сержа Саргсяна продолжаются с 13 апреля: участники акций периодически проводят митинги, шествия, перекрывают улицы, пытаются помешать работе госорганов.

21 апреля Саргсян призвал оппозиционного депутата и организатора протестов Никола Пашиняна к диалогу. Тот в свою очередь ответил, что готов обсуждать только вопрос отставки Саргсяна с поста главы правительства.

Темы: Армениямитингиоппозиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Армения
Армения отказалась от участия в "ядерных учениях" ОДКБ
Армянская церковь в Украине осудила "благословение" на войну армян в России
В Москве в присутствии организатора "титушек" благословили на войну армянский батальон
Последние новости
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
Все новости...
Реклама: