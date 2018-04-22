Протесты в Ереване: Задержаны 277 участников, митинги продолжаются

В Ереване в ходе протестных акций, которые продолжаются десятый день, полицией задержаны уже 277 человек.

Как сообщает местное издание News.am со ссылкой на заявления полиции, информация о количестве задержанных - по состоянию на 19:30.

Ранее сообщалось о 228 задержанных.

По данным МОЗ Армении, часть граждан, пострадавших в ходе митингов выписаны из больниц Еревана после получения медицинской помощи, еще четверо пострадавших остаются в медучерждениях, один из них был доставлен 22 апреля.

"Состояние двух пострадавших медики оценивают как удовлетворительное, двух других- средней тяжести", - сообщили в МОЗ.

В воскресенье в столице Армении продолжились митинги против назначения на должность премьера Сержа Саргсяна: на площади Республики стартовал митинг инициативы "Мой шаг", в ходе которого собравшимся зачитали послание задержанного лидера протестного движения Никола Пашиняна На площади собрались несколько тысяч человек, участники митинга выступали перед присутствующими с импровизированной сцены. Пашинян заявил , что борьба должна быть продолжена независимо от его присутствия.

"Завтра должны суметь самоорганизоваться, ни в коем случае не идти на столкновения, обходить возможные места сстычек с полицией, ночью не оставаться на улице", - отмечается в его обращении.

Митингующие отмечают, что акции будут начинаться каждый день в 8:15 и продолжаться, пока Серж Саргсян не отступит.

Также сообщается, что депутат парламентской фракции "Выход" Арам Саркисян встретился с задержанными депутатами Араратом Мирзояном и Сасуном Микаэляном, но ему не удалось встретиться с лидером протестного движения Николом Пашиняном.

"Меня заверили, что с ним все хорошо, условия нормальные", - сообщил Саркисян.

#Armenia __ fuerzas de seguridad detienen a decenas de personas en #Erevan que participan desde hace días en protestas contra el ex-Pte Sarkisian.



pic.twitter.com/PJBjzH07JR — Ernesto Collazo (@ErnestoSuidry) April 22, 2018

Imponente la partecipazione alle proteste ad #Erevan questa sera. pic.twitter.com/N3PfURAu9d — Marco Bordoni (@bordoni_saker) April 22, 2018

Напомним, 22 апреля после встречи премьер-министра Армении Сержа Саргсяна и депутата Никола Пашиняна полиция применила силу в отношении демонстрантов на проспекте Арцаха, использовав спецсредства - дымовые шашки - и подвергла приводу депутатов фракции "Выход" Никола Пашиняна, Сасуна Микаеляна и Арарата Мирзояна.

Позже стало известно, что все трое - задержаны.

Акции протеста в Ереване против Сержа Саргсяна продолжаются с 13 апреля: участники акций периодически проводят митинги, шествия, перекрывают улицы, пытаются помешать работе госорганов.

21 апреля Саргсян призвал оппозиционного депутата и организатора протестов Никола Пашиняна к диалогу. Тот в свою очередь ответил, что готов обсуждать только вопрос отставки Саргсяна с поста главы правительства.