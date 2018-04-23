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Клімкін: Нове керівництво Держдепу США не зменшить підтримку України

Понеділок, 23 квітня 2018, 00:57
Клімкін: Нове керівництво Держдепу США не зменшить підтримку України

Позиція США щодо підтримки України не зміниться після призначення Майка Помпео на посаду держсекретаря США.

Про це заявив журналістам голова МЗС України Павло Клімкін за підсумками зустрічі із в.о. державного секретаря США Джоном Саліваном у Торонто, передає "Укрінформ".

"Ті, хто вже працює у чинній Адміністрації США, зокрема новий радник президента із питань національної безпеки Джон Болтон і сам Майк Помпео, який, ми сподіваємося, вже наступного тижня буде затверджений на посаду, відомі дуже чіткою проукраїнською позицією, тож я думаю, що ми матимемо нові можливості у відносинах із США", – сказав Клімкін.

"Україна завжди має спільну підтримку як республіканців, так і демократів, тож позиція США за визначенням не зміниться. Щойно пан Помпео буде затверджений – ми говоритимемо із ним про те, що слід робити далі. Власне, це ми й обговорювали із американською делегацією у Торонто", – додав міністр.

За підсумками спецзасідання за участі глав МЗС країн G7 Клмікін заявив, що країни-члени "Великої сімки" за агресією проти України бачать "атаку на вільний, демократичний світ".

Як повідомили у прес-службі МЗС України, у ході спеціальної сесії було обговорено питання щодо нових викликів, які несе гібридна російська агресія, необхідності збереження суверенітету та відновлення територіальної цілісності України, збереження санкційного тиску на Росію, підтримки реформ. 

Також глави МЗС країн "Великої сімки" обговорили перспективи миротворчої місії на Донбасі.

Нагадаємо, главу МЗС України вперше запросили на зустріч глав МЗС країн "Великої сімки". У 1994 році в Вінніпезі відбулася присвячена Україні ad-hoc зустріч міністрів закордонних справ країн "сімки". Однак на повноцінному плановому заході країн G7 Україна буде присутня вперше.

 

Теми: КлімкінУкраїнаСША
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