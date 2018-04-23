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Климкин: Новое руководство Госдепа США не уменьшит поддержку Украины

Понедельник, 23 апреля 2018, 00:57
Климкин: Новое руководство Госдепа США не уменьшит поддержку Украины

Позиция США по поддержке Украины не изменится после назначения Майка Помпео на пост госсекретаря США.

Об этом заявил журналистам глава МИД Украины Павел Климкин по итогам встречи с и.о. государственного секретаря США Джоном Салливаном в Торонто, передает "Укринформ".

"Те, кто уже работает в действующей Администрации США, в частности, новый советник президента по вопросам нацбезопасности Джон Болтон и сам Майк Помпео, который, мы надеемся, уже на следующей неделе будет утвержден на должность, известны очень четкой проукраинской позицией, поэтому я думаю, что мы получим новые возможности в отношениях с США", - сказал Климкин.

"Украина всегда имеет общую поддержку как республиканцев, так и демократов, и позиция США по определению не изменится. Как только господин Помпео будет утвержден - мы будем говорить с ним о том, что следует делать дальше. Это мы и обсуждали с американской делегацией в Торонто", - добавил министр.

По итогам спецзаседания при участии глав МИД стран G7 Климкин заявил, что страны-члены "Большой семерки" за агрессией против Украины видят "атаку на свободный, демократический мир".

Как сообщили в пресс-службе МИД Украины, в ходе специальной сессии обсуждались  вопросы о новых вызовах, которые несет гибридная российская агрессия, о необходимости сохранения суверенитета и восстановления территориальной целостности Украины, о сохранении санкционного давления на Россию и о поддержке реформ.

Также главы МИД стран "Большой семерки" обсудили перспективы миротворческой миссии на Донбассе.

Напомним, главу МИД Украины впервые пригласили на встречу глав МИД стран "Большой семерки". В 1994 году в Виннипеге состоялась посвященная Украине ad-hoc встреча министров иностранных дел стран G7. Однако на полноценном плановом мероприятии стран G7 Украина присутствовала впервые.

Темы: КлимкинУкраинаСША
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