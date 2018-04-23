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Україна і Британія розширять співпрацю - Клімкін

Понеділок, 23 квітня 2018, 06:10

Голова МЗС України Павло Клімкін заявив, що Київ домовився із Лондоном про розширення двосторонньої співпраці за кількома напрямами.

Про це він сказав за підсумками зустрічі з міністром закордонних справ Великої Британії Борисом Джонсоном, передає "Укрінформ".

"Ми встигли проговорити те, що будемо розширяти нашу співпрацю по стратегічних комунікаціях й інших питаннях", – зазначив Клімкін.

"Я обговорив із Борисом можливість розміщення видворених із РФ британських дипломатів в Україні, але деталі того, як це краще зробити і щодо скількох осіб – ми ще маємо узгодити", – додав міністр.

18 березня Клімкін запропонував голові МЗС Великої Британії Борису Джонсону працевлаштувати 23 висланих з РФ британських дипломатів у Києві.

Крім того, він запросив до України співробітників Британської Ради в Росії, про зупинку роботи якої також заявили в РФ.

Як повідомлялось, Велика Британія вислала з країни 23 російських дипломатів та припиняє всі дипломатичні контакти з РФ на високому рівні через отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки.

17 березня Росія оголосила про висилку 23 дипломатичних співробітників посольства Великої Британії в Москві, а також відкликала згоду на відкриття та функціонування генерального консульства Британії в Санкт-Петербурзі. Окрім того в МЗС РФ повідомили про закриття Британської Ради в Росії.

Глава МЗС Великої Британії Борис Джонсон назвав безглуздими і шкідливими тільки для самих росіян ухвалені Москвою заходи на адресу Лондона.

Теми: УкраїнаКлімкінВелика Британія
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