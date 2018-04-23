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Украина и Британия расширят сотрудничество - Климкин

Понедельник, 23 апреля 2018, 06:10

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев договорился с Лондоном о расширении двустороннего сотрудничества по нескольким направлениям.

Об этом он сказал по итогам встречи с министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном, передает "Укринформ".

"Мы успели проговорить то, что будем расширять наше сотрудничество по стратегическим коммуникациям и другим вопросам", - отметил Климкин.

"Я обсудил с Борисом возможность размещения выдворенных из РФ британских дипломатов в Украине, но детали того, как это лучше сделать и в отношении скольких лиц - мы еще должны согласовать", - добавил министр.

18 марта Климкин предложил главе МИД Великобритании Борису Джонсону трудоустроить 23 высланных из РФ британских дипломатов в Киеве.

Кроме того, он пригласил в Украину сотрудников Британского Совета в России, об остановке работы которого также заявили в РФ.

Как сообщалось, Великобритания выслала из страны 23 российских дипломатов и прекращает все дипломатические контакты с РФ на высоком уровне из-за отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери.

17 марта Россия объявила о высылке 23 дипломатических сотрудников посольства Великобритании в Москве, а также отозвала согласие на открытие и функционирования генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге. Кроме того в МИД РФ сообщили о закрытии Британского Совета в России.

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон считает бессмысленными и вредными только для самих россиян принятые Москвой дипломатические меры в адрес Лондона.

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Темы: УкраинаКлимкинВеликобритания
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