СБУ проводит обыски в "Мотор Сичи"

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Понедельник, 23 апреля 2018, 10:43

Служба безопасности проводит обыски в публичном акционерном обществе "Мотор Сич" в Запорожье.

Такую информацию "Украинской правде" подтвердила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

На вопрос проходят сейчас обыски на предприятии, Гитлянская ответила:

"Да. Сейчас продолжаются следственные действия на предприятии ".

Она также сообщила, что обыски в Запорожье проводят правоохранители из столицы.

Владелец 14,99% акций предприятия Вячеслав Богуслаев ранее рассказал, как работает завод на оккупированной территории.

В июле 2017 года на заводе прошли обыски из-за растрат.

Тогда на объектах предприятия и в ключевых лиц провели обыски.

"Мотор Сич" - предприятие в Запорожье, которое разрабатывает, производит, ремонтирует и обслуживает авиационные газотурбинные двигатели для самолетов и вертолетов, а также промышленные газотурбинные установки.

Алена Мазуренко, УП
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