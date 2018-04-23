Бізнесмен Дядечко відповів на звинувачення Шепелєва щодо його викрадення

Бізнесмен і колишній акціонер "Родовід банку" Сергій Дядечко заперечує свою причетність до викрадення Олександра Шепелєва.

Про це Дядечко заявив "Українській правді", коментуючи інтерв'ю Шепелєва "Українській правді", в якому той заявив, що його викрав "криміналітет на замовлення Сергія Дядечка та Аркадія Пермякова".

"Я дійсно особа максимально зацікавлена ​​в його затриманні, щоб він поніс покарання за злочини. Але його заяви, що ніби я замовив його викрадення - це повна брехня", - заявив він.

Дядечко також нагадав, що Шепелєв в своїх свідченнях вказує, що нібито допити про політиків проходили на його замовлення.

"А яке Дядечко має взагалі відношення до українських політиків? Чи входив він в команду Порошенка або Тимошенко? Що Дядечку з цими свідченнями робити?"- обурився бізнесмен.

Він також заявляє, що російські бізнесмени, у яких, за його словами, "Шепелєв був у руках", пропонували йому доставити його в Україну, якщо він за це заплатить.

"Російські бізнесмени з Пітера, у кого він був у руках, пов'язані з правоохоронними органами - Олександр Моторин і Виноградов. Вони на початку грудня 2017 року пропонували мені його привезти і підтверджували що він знаходиться в їхніх руках. Я відмовився, тому що вони пропонували мені це за гроші. А, по-друге, мені він не був потрібен неофіційно. Я добивався його екстрадиції", - заявив Дядечко.

"Я розумів, що мені простіше буде, якщо Шепелєву будуть пред'явлені звинувачення в РФ, ніж він буде тут розповідати, що у нього компромати на політиків", - додав він.

Дядечко також розповів УП, що зараз в Україні веде ряд проектів в сфері девелопменту, у нього також є щебеневий кар'єр у Кіровоградській області, фармацевтична компанія "НІКО", проекти в сфері нерухомості та інвестиційні проекти.

Він також повідомив, що його сім'я проживає в Монако, але він сам працює Україні, а на вихідні їздить до сім'ї.

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