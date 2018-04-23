Олександр Шепелєв: Мене викрав криміналітет, який працює на українські спецслужби і ФСБ

Два с половиной месяца назад при странных обстоятельствах был задержан беглый экс-депутат от Партии регионов, а до этого соратник Юлии Тимошенко Александр Шепелев.

9 февраля 2018 года его нашли сотрудники СБУ недалеко от Киева: побитого, со сломанной челюстью и удостоверением "ДНР". Шепелев заявил, что его якобы похитили сотрудники военной прокуратуры, избивали и требовали дать информацию об определенных политиках.

Оказалось, что до своего задержания он уже несколько месяцев тайно находился в Украине. Об этом не знала даже его жена.

Шепелев родом из Горловки. С 2006 года он дважды попадал в Верховную Раду по списку Блока Юлии Тимошенко. Тогда в БЮТ входил и нынешний секретарь СНБО Александр Турчинов, который сейчас является членом "Народного Фронта" и в большинстве военных вопросов поддерживает президента.

В 2010 году после исключения из БЮТ Шепелев перешел во фракцию Партии регионов. Его называли соратником одиозного "Юры Енакиевского".

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Как ранее писала УП, впервые Шепелев был объявлен в розыск в декабре 2012 года по подозрению в причастности к хищению десятков миллионов гривен из "Родовид Банка" во времена премьерства Тимошенко. Его жена Галина также проходит по этому делу.

Кроме того, он фигурирует в деле об убийстве председателя наблюдательного совета ОАО АКБ "Автокразбанк" Сергея Кириченко, организации покушения на убийство бывшего акционера "Родовид Банка" Сергея Дядечко.

Шепелев сбежал с женой Галиной в Венгрию, а в марте 2014-го Будапешт выдал их обоих Украине. Уже через несколько месяцев Шепелев сбежал в Россию – прямо из-под ареста из больницы скорой помощи, вместе с конвоиром. Его жена была задержана и позднее отпущена на свободу под залог.

В марте 2015 года в России его задержали, однако экстрадиция так и не состоялась.

В 2016 году военная прокуратура начала расследование о госизмене – Шепелева подозревали в переходе на службу в ФСБ России.

Уже после задержания в феврале 2016-го военная прокуратура получила свидетельства о возможном участии Шепелева в террористической организации "ДНР", подделке документов, а также о его похищении.

Главный военный прокурор Анатолий Матиос тогда заявил "Украинской правде", что его подчиненные не имеют никакого отношения к похищению Шепелева. Он пообещал сделать все, чтобы настоящие похитители были найдены, и намекнул, что подозревает, кто эти люди и к каким ведомствам они могут принадлежать. Два с половиной месяца спустя ничего не слышно об успехах Матиоса на этом поприще.

Сам Шепелев после задержания успел поговорить с журналистами не более полутора минут. Поэтому еще в феврале "Украинская правда" попросила адвокатов передать наши вопросы ему в СИЗО.

Ответы Шепелева мы получили спустя почти два месяца. Адвокаты также сообщили, что кроме УП, об интервью экс-депутата просило еще одно издание. Ответы были переданы одновременно.

Shepelev Perepyska (PDF)

Shepelev Perepyska (Text) ​

Это – расшифровка печатного текста с личной подписью Шепелева под каждым ответом. Такой формат означает, что уточняющие вопросы мы задать не могли.

Хотя уже после получения текста, смогли обсудить некоторые детали с его адвокатом Юрием Татьковым.

О тайном пересечении украинско-российской границы, похищении и прочих подробностях читайте ниже. Стилистика и пунктуация автора сохранена полностью.

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Уважаемые журналисты интернет-издания "Украинская правда", извиняюсь, что долгое время не смог ответить на Ваши вопросы по уважительным причинам.

Во-первых, это связано с моим состоянием здоровья, которое не улучшается с момента моего похищения и пыток.

Во-вторых, это связано с тем, что сейчас происходят множество судебных процессов (Оболонский, Дарницкий, Деснянский, Киево-Святошинский суды) и следственных действий.

В-третьих, по указанию Главной военной прокуратуры у меня были забраны рукописные ответы на Ваши вопросы, в связи с чем я повторно ответы на Ваши вопросы передаю в напечатанном виде через своих адвокатов.

Когда вы уехали из РФ? Как и когда вы оказались в Украине?

Границу я пересек в Харьковской области в конце ноября – начале декабря 2017 года, используя паспорт гражданина Украины, который выдан на моё имя. Я не уверен, что мы пересекали границу Украины через официальный пункт пропуска, но какие-то люди в военной форме останавливали нашу машину, водитель брал у меня мой паспорт, выходил из машины и разговаривал с ними. Показывал ли он им мой паспорт, я не знаю, но нашу машину не осматривали. Во время пересечения границы со мной был водитель моего знакомого, который вёз меня из России в Украину.

Позже Татьков уточнил "Украинской правде", что Шепелева из России в Украину перевозил знакомый. Других деталей он не сообщил.

На уточняющий вопрос, почему Шепелев вернулся в Украину и когда именно это произошло, Татьков ответил: "С октября-ноября 2017 года Шепелев уже был здесь".

"Он вернулся, чтобы доказывать лично свою невиновность в обвинениях. Раньше мы писали телеграммы и обращения с просьбой, чтобы он мог вернуться, и чтобы ему и его семье обеспечили охрану и назначили домашний арест. Он покинул больницу тогда в 2014 году, поскольку ему угрожали. Тогда он просил охрану НАБУ, потому что другим правоохранительным органам не доверял. В НАБУ есть спецподразделение, которое обеспечивает охрану свидетелей".

Связывался ли с вами кто-то перед выездом в Украину, обещал ли какие-то гарантии?

О том, что я возвращаюсь в Украину никто не знал. Даже мои адвокаты и родственники. Со мной никто не связывался и никаких гарантий мне никто не давал.

Татьков уточнил, что жена Шепелева узнала о том, что он в Украине, лишь после его задержания. Экс-депутат не пользовался охраной, о его пребывании в Украине знали несколько человек, он с ними общался, у кого-то из них он жил. Кто эти люди, Татьков пояснять не стал.

Где вы находились, когда вас, по вашим словам, выкрали?

В момент моего похищения неизвестными, которые представились сотрудниками спецотдела Главной военной прокуратуры, я находился на окружной дороге в городе Киеве в районе торгового центра "Аракс".

Во время похищения рядом находились двое свидетелей, которые это видели. Где эти люди находятся сейчас, мне не известно.

В тот день при мне был мобильный телефон, деньги, загранпаспорт, дипломатический паспорт, водительское удостоверение, а также удостоверение, которое подтверждает, что я был народным депутатом Украины и дает мне право входить в кулуары Верховной Рады Украины. В дальнейшем деньги и телефон пропали, а мне подбросили удостоверение и паспорт с вклеенными моими фотографиями.

Точное количество похитителей я назвать не могу, так как мне сразу же на голову надели мешок, но их было не менее четырёх человек, так как я слышал голоса разных людей, один из них был за рулем автомобиля, на котором меня везли, а остальные били меня. Держали меня сперва в частном секторе в подвале на полу, из пищи дав только бутылку воды.

Потом перевезли в другое место, где также держали в подвальном помещении, но с хорошей акустикой. Там меня уже допрашивали другие люди, которые угрожали убийством путём расстрела или утоплением в реке. Эти люди также, задавали вопросы о политиках, о Тимошенко, о Турчинове, о других.

Все время моего незаконного содержания похитители спрашивали какие у меня есть документы, компрометирующие политиков. Также их интересовали документы по ПАО "Родовид Банк", в том числе, храню ли я их на территории Украины или вывез в Европу или Канаду, в каком они виде – бумажном или электронном.

Во время, когда мне в подвале задавали вышеуказанные и другие вопросы, а также когда меня везли в автомобиле на полу с мешком на голове, похитителям постоянно звонили, они в свою очередь куда-то перезванивали, говорили между собой о том, что нужно перезвонить Сергею Дядечко и Аркадию Пермякову. В дальнейшем Дядечко и Пермяков по телефону задавали похитителям вопросы, которые они озвучивали мне, при этом нанося удары по голове.

Лица, похитившие меня и нарушившие все мои конституционные права, представились работниками военной прокуратуры.

Стало ли вам ясно, кто вас похищал?

Теперь я знаю, что меня похитил криминалитет, который занимается похищением людей как в Украине так и в других странах СНГ, при содействии правоохранительных органов Украины по заказу Сергея Дядечко и Аркадия Пермякова. Криминалитет, который меня похитил, работает, как на украинские спецслужбы так и на ФСБ России.

Допрашивали ли вас представители СБУ или прокуратуры после задержания? Если да, то о чем и о ком?

Следователи и прокуроры Главной военной прокуратуры отказываются меня допрашивать. И это понятно почему. (Потому что получат информацию против своих руководителей, уточняет УП Татьков).

Следователи СБ Украины допрашивают меня о моём похищении. Более сказать не могу, так как сейчас это тайна следствия.

Кому, по-вашему, выгодно ваше задержание?

Моё задержание выгодно Главной военной прокуратуре ГПУ, Дядечко С.В. и Пермякову А.Б., так как именно они причастны к рейдерскому захвату недвижимости моей семьи, которую переписывают на оффшорные компании, связанные с Дядечко С.В. и криминалитетом, который непосредственно осуществлял моё похищение, избиение и пытки.

Почему, по вашему мнению, Россия не экстрадировала вас в Украину? Давала ли РФ вам какие-то гарантии?

Я действительно задерживался правоохранителями РФ в связи с тем, что пребывал в розыскной базе Интерпола, 16 месяцев находился под стражей до окончания экстрадиционной проверки, по результатам которой Российская Федерация отказалась выдать меня украинской стороне.

В дальнейшем мне было предоставлено политическое убежище.

Кстати, моё задержание там было организовано другом Дядечко, который со своими знакомыми пригласил меня в ресторан, а туда вызвал полицию, которая меня и задержала.

Я неоднократно письменно обращался в Генеральную прокуратуру РФ и к послу Украины в РФ с просьбой экстрадировать меня в Украину, а также направил около 20 телеграмм и обращений Генеральному прокурору Украины Луценко Ю.В. с аналогичной просьбой. Копии всех этих документов у меня есть. (Заместитель главы СБУ Виктор Кононенко еще 23 февраля заявил, что не видел ни одного обращения – УП.)

Также хочу добавить, что уголовное преследование моей семьи преследует цели, чтоб я дал показания на Юлию Тимошенко, как на оппозиционного политика, который имеет наибольшую поддержку среди избирателей, перед президентскими и парламентскими выборами в Украине, незаконного осуждения и лишения свободы меня и моей супруги Галины, лишения возможности нас защищаться и получать правовую помощь, и в дальнейшем – рейдерский захват нашей недвижимости и банковских счетов.

В настоящее время путём рейдерства уже захвачено около 10 объектов нашей недвижимости, которые переписаны на офшорные компании и людей, которые причастны к моему похищению.

Но об этом и многом другом, Вы скоро всё узнаете.