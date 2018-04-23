Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Бизнесмен Дядечко ответил на обвинения Шепелева о его похищении

Понедельник, 23 апреля 2018, 11:56
Бизнесмен Дядечко ответил на обвинения Шепелева о его похищении

Бизнесмен и бывший акционер "Родовид банка" Сергей Дядечко отрицает свою причастность к похищению Александра Шепелева.

Об этом Дядечко заявил "Украинской правде", комментируя интервью Шепелева "Украинской правде", в котором тот заявил, что его похитил "криминалитет по заказу Сергея Дядечко и Аркадия Пермякова".

"Я действительно лицо максимально заинтересованное в его задержании, чтоб он понес наказание за преступления. Но его заявления, что я заказал его похищение – это полная ложь", - заявил он.

Дядечко также напомнил, что Шепелев в своих показаниях указывает, что якобы допросы о политиках проходили по его заказу.

"А какое Дядечко имеет вообще отношение к украинским политикам? Входил ли он в команду Порошенко или Тимошенко? Что Дядечко с этими показаниями делать?" - возмутился бизнесмен.

Он также заявляет, что российские бизнесмены, у которых, по его словам, "Шепелев был в руках", предлагали ему  доставить его в Украину, если он за это заплатит.

"Российские бизнесмены из Питера, у кого он был в руках, связанные с правоохранительными органами  - Александр Моторин и Виноградов. Они в начале декабря 2017 года предлагали мне его привезти и подтверждали что он находится в их руках. Я отказался, потому что они требовали у меня это за деньги. А во-вторых, мне он не был нужен неофициально. Я добивался его экстрадиции", - заявил Дядечко.

"Я понимал, что мне проще будет, если Шепелеву будут предъявлены обвинения в РФ, чем он будет тут рассказывать, что у него компроматы на политиков", - добавил он.

Дядечко  также рассказал УП, что сейчас в Украине ведет ряд проектов в сфере девелопмента, у него также есть щебневый карьер в Кировоградской области, фармацевтическая компания "НИКО", проекты в сфере недвижимости и инвестиционные проекты.

Он также сообщил, что его семья проживает в Монако, но он сам работает  Украине, а на выходные ездит к семье.

Читайте такжеАлександр Шепелев: Меня похитил криминалитет, работающий на украинские спецслужбы и ФСБ

А также: Беги, Шепелев, беги. Что необходимо знать о деле экс-нардепа - "шпиона"

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Шепелев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Шепелев
Бывшего нардепа Шепелева осудили к 7 годам за побег из-под стражи
ЕСПЧ приостановил дело бывшего нардепа-"шпиона" Шепелева
Шепелеву продлили срок содержания под стражей
Последние новости
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
Все новости...
Реклама: