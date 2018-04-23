Бизнесмен Дядечко ответил на обвинения Шепелева о его похищении

Бизнесмен и бывший акционер "Родовид банка" Сергей Дядечко отрицает свою причастность к похищению Александра Шепелева.

Об этом Дядечко заявил "Украинской правде", комментируя интервью Шепелева "Украинской правде", в котором тот заявил, что его похитил "криминалитет по заказу Сергея Дядечко и Аркадия Пермякова".

"Я действительно лицо максимально заинтересованное в его задержании, чтоб он понес наказание за преступления. Но его заявления, что я заказал его похищение – это полная ложь", - заявил он.

Дядечко также напомнил, что Шепелев в своих показаниях указывает, что якобы допросы о политиках проходили по его заказу.

"А какое Дядечко имеет вообще отношение к украинским политикам? Входил ли он в команду Порошенко или Тимошенко? Что Дядечко с этими показаниями делать?" - возмутился бизнесмен.

Он также заявляет, что российские бизнесмены, у которых, по его словам, "Шепелев был в руках", предлагали ему доставить его в Украину, если он за это заплатит.

"Российские бизнесмены из Питера, у кого он был в руках, связанные с правоохранительными органами - Александр Моторин и Виноградов. Они в начале декабря 2017 года предлагали мне его привезти и подтверждали что он находится в их руках. Я отказался, потому что они требовали у меня это за деньги. А во-вторых, мне он не был нужен неофициально. Я добивался его экстрадиции", - заявил Дядечко.

"Я понимал, что мне проще будет, если Шепелеву будут предъявлены обвинения в РФ, чем он будет тут рассказывать, что у него компроматы на политиков", - добавил он.

Дядечко также рассказал УП, что сейчас в Украине ведет ряд проектов в сфере девелопмента, у него также есть щебневый карьер в Кировоградской области, фармацевтическая компания "НИКО", проекты в сфере недвижимости и инвестиционные проекты.

Он также сообщил, что его семья проживает в Монако, но он сам работает Украине, а на выходные ездит к семье.

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