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НАБУ завершило розслідування масштабних розкрадань в АМПУ

Понеділок, 23 квітня 2018, 13:25
НАБУ завершило розслідування масштабних розкрадань в АМПУ

Детективи Національного антикорупційного бюро повідомили про завершення досудового розслідування семи підозрюваним у заволодінні понад 247 млн грн ДП "Адміністрація морських портів України".

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

Зазначається, що доступ до матеріалів кримінального провадження було відкрито 19 та 20 квітня.

В антикорупційному бюро повідомляють, що серед семи підозрюваних: екс-голова ДП "АМПУ" (2014-2017 рр); екс-перший заступник голови ДП "АМПУ" (2015-2017 рр); екс-начальник відділу закупівель ДП "АМПУ" (2015-2018 рр); заступник начальника Одеського філіалу ДП "АМПУ" (чинний); директор ТОВ; бенефіціар ТОВ та бенефіціар нерезидента (підприємства-учасника злочину).

Їм інкримінується вчинення злочину, кваліфікованого за ч.5 ст.191 ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем") Кримінального кодексу України.

У НАБУ додають, що після ознайомлення з матеріалами кримінального провадження стосовно цих осіб буде складено обвинувальний акт для подальшого скерування до суду.

За даними слідства, посадові особи ДП "АМПУ" у змові з приватними особами у 2015–2016 роках реалізували схему з розкрадання коштів під час державних закупівель послуг із днопоглиблення підхідних каналів і акваторій Бердянського та Маріупольського морських портів.

Зазначається, що йдеться про вчинення антиконкурентних дій з метою забезпечення перемоги заздалегідь визначеного учасника конкурсних торгів, а також подальшого завищення вартості виконаних ним робіт.

Детективи бюро з'ясували, що внаслідок цього державі завдано збитків на суму 247 млн. грн, що підтвердила судово-економічна експертиза та іншими матеріали кримінального провадження.

Розслідування наведених фактів детективи НАБУ здійснюють із грудня 2015 року.

У січні цього року Національне антикорупційне бюро під час обшуків в Одесі затримало колишнього директора Адміністрації морських портів України Андрія Амеліна.

В липні 2016 році Андрію Амеліну повідомили про підозру у привласненні 3,5 млн гривень державних коштів.

В серпні 2016 Шевченківський районний суд Києва не заарештував підозрюваного і відпустив його під заставу в розмірі 1,4 млн грн.

Усього у справі затримано 7 підозрюваних у заволодінні 247 млн гривень, серед яких колишні та чинні посадовці Адміністрації морських портів.

29 січня НАБУ проводило обшуки на території Одеської, Миколаївської областей та міста Києва.

Українська правда

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Теми: НАБУпортикорупція
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