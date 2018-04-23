"Справа 2 травня": Більшість підозрюваних проігнорували судове засідання

Апеляційний суд Миколаївської області переніс розгляд справи щодо масових заворушень 2 травня 2014 року в Одесі, бо 16 підозрюваних не з'явились до суду.

Про це повідомляє прес-служба суду.

Зазначається, що 23 квітня мала розглядатися кримінальна справа за апеляційною скаргою прокурора відділу прокуратури Одеської області на вирок Іллічівського міського суду від 18 вересня 2017 року.

Тоді Альошин О.А., Власенко В.С., Глізнуц С.А., Грищук Є.В., Гулій Є.Б., Дзюбенко О.О., Довженков С.О. Ємельянов М.І., Зайцев О.І., Зібницький В.В., Ільницький В.В., Ковшов П.В., КорчинськийС.М., Мефьодов Є.І., Михайлов В.Г., Романюк В.В., Рудик С.М. Сакауков М.В., Шапка О.В. були виправдані за ч.2 ст. 294 КК України.

А також за ч.2 ст. 294, ч.2 ст. 263 КК України був виправданий Суханов О.М.

Повідомлялося, що тоді не були встановлені достатні докази для доведення винуватості в суді і вичерпані можливості їх отримати.

Наразі в судове засідання з’явились лише Грищук та Ємельянов. Долженкова та Мефьодова доставив конвой.

Також були присутні їхні захисники та представники місії ОБСЄ.

"Більшість учасників процесу в судове засідання не з’явилась. Про причини неявки суду не повідомили", - сказано у повідомленні прес-служби.

Зазначається, що головуючий суддя на судовому засіданні повідомив про те, що від захисників Дацька, Грушанського та Прилепського надійшли клопотання про розгляд зазначеного провадження в режимі відеоконференції.

"Вказані клопотання мотивовані тим, що більшість захисників задіяні в кримінальному провадженні на підставі доручень регіонального центру з НБВПД і їх виїзд за межі Одеського регіону пов'язаний з компенсацією за рахунок державного бюджету значних сум на транспортні витрати", - повідомляється у заяві.

Також зазначається, що у 17 підозрюванних немає коштів на проїзд із Одеси, де вони проживають, до Миколаєва.

У прес-службі додають, що колегія суддів ухвалила рішення про наступний розгляд справи в режимі відеоконференції 11 червня о 10:00 годину в Апеляційному суді Одеської області.

Як повідомлялося, у вересні суд визнав невинуватими звинувачених у справі про події 2 травня 2014 року в частині подій на Грецькій площі Одеси.

Колегія суддів на чолі з Філіппом Журавлем повністю виправдала 20 антимайданівців, звинувачених в організації та участі в масових заворушеннях.

П'ятьох фігурантів, які перебували під вартою, звільнили.

20 квітня Генпрокурор Юрій Луценко заявив про завершення розслідування кількох нових епізодів щодо учасників подій "2 травня" в Одесі, які можуть об'єднати з основною справою.

2 травня 2014 року в Одесі в ході масових заворушень загинули 48 осіб і понад 200 отримали поранення. Більшість загинули під час пожежі в Будинку профспілок.

Правоохоронні органи відкрили близько десятка кримінальних проваджень щодо різних фактів. Найбільш резонансна – справа про події на Грецькій площі, де сталися перші сутички між проросійськими й проукраїнськими активістами.