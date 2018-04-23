"Дело 2 мая": Большинство подозреваемых проигнорировали судебное заседание

Апелляционный суд Николаевской области перенес рассмотрение дела о массовых беспорядках 2 мая 2014 года в Одессе, поскольку 16 подозреваемых не явились в суд.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Отмечается, что 23 апреля должно было рассматриваться уголовное дело по апелляционной жалобе прокурора отдела прокуратуры Одесской области на приговор Ильичевского городского суда от 18 сентября 2017 года.

Тогда Алешин А.А., Власенко С., Глизнуц С.А., Грищук Е.В., Стеценко Е.Б., Дзюбенко А.А., Довженко С.А. Емельянов М.И., Зайцев А.И., Зибницкий В.В., Ильницкий В.В., Ковшов П.В., Корчинський С.М., Мефедов Е.И., Михайлов В.Г., Романюк В. В., Рудык С.М. Сакауков М.В., Шапка А.В. были оправданы по ч.2 ст. 294 УК Украины.

А также по ч.2 ст. 294, ч.2 ст. 263 УК Украины был оправдан Суханов А.Н.

Сообщалось, что тогда не были установлены достаточные доказательства для подтверждения виновности в суде и исчерпаны возможности их получить.

Сейчас в судебное заседание явились лишь Грищук и Емельянов. Долженкова и Мефьодова доставил конвой.

Также присутствовали их защитники и представители миссии ОБСЕ.

"Большинство участников процесса в судебное заседание не явились. О причинах неявки суду не сообщили", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что судья на судебном заседании сообщил о том, что от защитников Дацко, Грушанского и Прилепского поступили ходатайства о рассмотрении указанного производства в режиме видеоконференции.

"Указанные ходатайства мотивированы тем, что большинство защитников задействованы в уголовном производстве на основании поручений регионального центра по ПБВПП и их выезд за пределы Одесского региона связан с компенсацией за счет государственного бюджета значительных сумм на транспортные расходы", - сообщается в заявлении.

Также отмечается, что в 17 подозреваемых нет средств на проезд из Одессы, где они проживают, в Николаев.

В пресс-службе добавляют, что коллегия судей приняла решение о следующем рассмотрение дела в режиме видеоконференции 11 июня в 10:00 в Апелляционном суде Одесской области.

Как сообщалось, в сентябре суд признал невиновными обвиняемых по делу о событиях 2 мая 2014 в части событий на Греческой площади Одессы.

Коллегия судей во главе с Филиппом Журавлем полностью оправдала 20 антимайдановцев, обвиняемых в организации и участии в массовых беспорядках.

Пять фигурантов, которые находились под стражей, освободили.

20 апреля Генпрокурор Юрий Луценко заявил о завершении расследования нескольких новых эпизодов в отношении участников событий "2 мая" в Одессе, которые могут объединить с основным делом.

2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек и более 200 получили ранения. Большинство погибли во время пожара в Доме профсоюзов.

Правоохранительные органы открыли около десятка уголовных производств, касающихся разных фактов. Наиболее резонансное из них – дело о событиях на Греческой площади, где произошли первые столкновения между пророссийскими и проукраинскими активистами.