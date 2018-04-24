Консул перевіряє, чи не постраждали українці у Торонто

Консул перевіряє інформацію, чи немає українців серед загиблих і постраждалих від наїзду мікроавтобуса на людей у Торонто.

Про це повідомляє заступник директора департаменту консульської служби – начальник управління консульського забезпечення Василь Кирилич у Twitter.

Консул перевіряє інформацію, чи немає українців серед загиблих і постраждалих у Торонто. pic.twitter.com/X4eSoazMlu — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) April 24, 2018

У Торонто мікроавтобус виїхав на заповнений пішоходами тротуар в обідній час, у результаті 10 людей загинули і 15 отримали травми (спершу повідолмялося про 9 загиблих).

#UPDATE Driver, identified as Alek Minassian, 25, 'deliberately' drove the van into a crowd in Toronto killing least 10 people and wounding 15, police say pic.twitter.com/Q07MljaRsO — AFP news agency (@AFP) April 24, 2018

Водія затримали – це 25-річний Алек Мінасян.

Слідчі розглядають тероризм як імовірний мотив наїзду.

VIDEO: Man arrested after at least 10 people were killed when a van slammed into a crowd of pedestrians in Toronto https://t.co/wqM3oJG4oe pic.twitter.com/iuliGPBiJT — AFP news agency (@AFP) April 24, 2018

Свідок розповів, що водій міг направити автобус на людей, задля чого проїхав 1,6 км.

На відео очевидців видно, що під час затримання чоловік каже: "У мене пістолет у кишені. Стріляйте мені в голову".