Консул перевіряє, чи не постраждали українці у Торонто

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Вівторок, 24 квітня 2018, 08:21

Консул перевіряє інформацію, чи немає українців серед загиблих і постраждалих від наїзду мікроавтобуса на людей у Торонто.

Про це повідомляє заступник директора департаменту консульської служби – начальник управління консульського забезпечення Василь Кирилич у Twitter.

У Торонто мікроавтобус виїхав на заповнений пішоходами тротуар в обідній час, у результаті 10 людей загинули і 15 отримали травми (спершу повідолмялося про 9 загиблих).

Водія затримали – це 25-річний Алек Мінасян.

Слідчі розглядають тероризм як імовірний мотив наїзду.

Свідок розповів, що водій міг направити автобус на людей, задля чого проїхав 1,6 км.

На відео очевидців видно, що під час затримання чоловік каже: "У мене пістолет у кишені. Стріляйте мені в голову".

Олена Рощенко, УП
Теми: Канада
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