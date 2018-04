Консул проверяет, не пострадали ли украинцы в Торонто

Консул проверяет информацию, нет ли украинцев среди погибших и пострадавших от наезда микроавтобуса на людей в Торонто.

Об этом сообщает заместитель директора департамента консульской службы – начальник управления консульского обеспечения Василий Кирилич в Twitter.

В Торонто микроавтобус выехал на заполненный пешеходами тротуар в обеденное время, в результате 10 человек погибли и 15 получили травмы (сначала сообщалось о 9 погибших).

#UPDATE Driver, identified as Alek Minassian, 25, 'deliberately' drove the van into a crowd in Toronto killing least 10 people and wounding 15, police say pic.twitter.com/Q07MljaRsO

Водителя задержали – это 25-летний Алек Минасян.



Следователи рассматривают терроризм как вероятный мотив наезда.

VIDEO: Man arrested after at least 10 people were killed when a van slammed into a crowd of pedestrians in Toronto https://t.co/wqM3oJG4oe pic.twitter.com/iuliGPBiJT