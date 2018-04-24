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Консул проверяет, не пострадали ли украинцы в Торонто

Вторник, 24 апреля 2018, 08:21

Консул проверяет информацию, нет ли украинцев среди погибших и пострадавших от наезда микроавтобуса на людей в Торонто.

Об этом сообщает заместитель директора департамента консульской службы – начальник управления консульского обеспечения Василий Кирилич в Twitter.

В Торонто микроавтобус выехал на заполненный пешеходами тротуар в обеденное время, в результате 10 человек погибли и 15 получили травмы (сначала сообщалось о 9 погибших).

Водителя задержали – это 25-летний Алек Минасян.

Следователи рассматривают терроризм как вероятный мотив наезда.

Свидетель рассказал, что водитель мог направить автобус на людей, для чего проехал 1,6 км.

На видео очевидцев видно, что во время задержания мужчина говорит: "У меня пистолет в кармане. Стреляйте мне в голову".

Алена Рощенко, УП
Темы: Канада
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