Українці не постраждали від наїзду в Торонто – посол

Громадян України немає серед постраждалих під час трагедії в канадському місті Торонто, де 23 квітня вдень за місцевим часом фургон наїхав на юрбу.

Про це посол України в Канаді Андрій Шевченко, який перебуває на місці трагедії, повідомив кореспонденту української служби "Радіо Свобода".

За останніми даними, жертвами наїзду стали 10 людей, ще 15 зазнали травм.

Консульські працівники зв‘язувалися з місцевою поліцією. За попередніми даними, ніхто із загиблих чи постраждалих не має українського громадянства, але інформацію ще уточнюватимуть.

Канадські силовики обіцяють у разі, якщо отримають інформацію про постраждалих іноземців, терміново повідомляти про це посольству відповідної країни в Оттаві.

Як передає кореспондент "Радіо Свобода", весь район, де сталася трагедія, і досі перекрито поліцією, на перехрестях – вантажівки із піском, на місці злочину працює пересувна кримінологічна лабораторія.

Поруч жителі сусідніх будинків виставили просто на тротуарі свічки та папір, на якому люди різними мовами пишуть слова співчуття.

Про мотиви дій водія, який керував вантажівкою, що наїхала на юрбу, місцева поліція офіційно не повідомляє. Відомо лише його ім‘я – Алек Мінасян, вік – 25 років, та той факт, що він був місцевим та жив неподалік від місця злочину.